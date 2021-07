Em pré-campanha, Lula e Haddad fazem agenda com prefeitos da região

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



20/07/2021 | 22:21



Potenciais candidatos do PT no processo eleitoral de 2022, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-ministro Fernando Haddad efetivaram agenda política ontem com prefeitos do Grande ABC em ambiente de pré-campanha. O chefe do Executivo de Diadema, José de Filippi Júnior (PT), compareceu a encontro com o ex-presidente no Instituto Lula, em São Paulo, enquanto Marcelo Oliveira (PT), de Mauá, recepcionou Haddad em tour por equipamentos e programas municipais. O ex-ministro foi designado para formatar plano de governo petista na esfera estadual.

Prefeito em Diadema pelo quarto mandato e secretário de Saúde da Capital na gestão Haddad, Filippi foi tesoureiro da campanha presidencial de Dilma Rousseff (PT) em 2010, ano em que se elegeu deputado federal. À época em que exerceu o posto na empreitada nacional, estava, contudo, longe do Paço após oito anos consecutivos no comando – saiu do cargo no fim de 2008. A reunião com Lula, provável candidato da sigla ao Planalto, ao lado de Haddad, que deve ser o nome petista ao governo do Estado, se deu fora do expediente oficial do Paço. Em suas redes sociais, Filippi não descreveu detalhes do teor das tratativas. “Foi dia de conversas sobre um Brasil mais feliz e de esperança para todos nós”, sintetizou. Lula, por sua vez, postou que eles estavam discutindo “São Paulo e enfrentamento à pandemia nos municípios”.

Pela manhã, Haddad desembarcou em Mauá após agenda em Diadema na semana passada – as duas cidades recuperadas pelo PT pós-hiato de quatro anos na região. Ele cumpriu a atividade junto ao presidente paulista do PT e ex-prefeito de São Bernardo, Luiz Marinho.

“Participamos de café da manhã com secretários, conhecemos a campanha de arrecadação de alimentos organizada pela Prefeitura. (Mais tarde) Na companhia do presidente dos Químicos do ABC, Raimundo Suzart, visitamos a empresa Fipparts, fabricante de componentes plásticos. De lá, fomos à UBS (Unidade Básica de Saúde) Jardim Feital conhecer o equipamento de atendimento odontológico entregue hoje (ontem) pelo prefeito, fomos conhecer as instalações do pop rua, de atendimento à população de rua da cidade, e encerramos com uma visita ao terminal de ônibus da cidade”, relatou Marinho.