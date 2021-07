Câmara de S.Bernardo faz manifesto contra fundão

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



21/07/2021 | 00:10



Em movimento consensual, a Câmara de São Bernardo divulgou na tarde de ontem manifesto contrário à aprovação do aumento do fundo eleitoral por parte dos deputados federais, na semana passada, em meio ao trâmite da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias).



A despeito do recesso, os 28 vereadores da cidade concordaram com a apresentação de uma carta na qual condena o aval à LDO e ao acréscimo de quase o triplo do valor na cota de recursos para custear campanhas eleitorais – de R$ 2 bilhões para R$ 5,7 bilhões.



“Os vereadores da Câmara de São Bernardo que abaixo subscrevem o presente documento vêm a público manifestar repúdio à recente aprovação, pelo Congresso Nacional (deputados federais e senadores), do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, que, dentre outras providências, aumentou os recursos para o financiamento da campanha eleitoral, de R$ 2 bilhões para R$ 5,7 bilhões”, diz a carta.



Os parlamentares pediram, ainda, que o presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), vete esse acréscimo do fundo eleitoral, “cumprindo as declarações públicas recentemente veiculadas pela mídia”, sob alegação de “respeito ao período delicado que o País se encontra em razão da pandemia da Covid-19”.



O manifesto, embora não cite nomes, mira o deputado federal Alex Manente (Cidadania), de São Bernardo. A despeito de encaminhar voto contrário ao fundo eleitoral turbinado, Alex votou a favor da LDO – na prática, dando aval ao reajuste na cota de verbas eleitorais.



A carta foi assinada pelos vereadores Afonsinho (PSDB), Fran Silva (PSD), Ana do Carmo (PT), Ana Nice (PT), Toninho Tavares (PSDB), Danilo Lima (PSDB), Eliezer Mendes (Podemos), Estevão Camolesi (PSDB, presidente da casa), Netinho Rodrigues (PP), Getúlio do Amarelinho (PT), Glauco Braido (PSD), Ivan Silva (PP, líder do governo), bispo João Batista (Republicanos), Joilson Santos (PT), Jorge Araújo (PSD), Almir do Gás (PSDB), Aurélio (PSDB), Gordo da Adega (Republicanos), Julinho Fuzari (DEM), Lucas Ferreira (DEM), doutor Manuel Martins (Cidadania), Maurício Cardozo (PSDB), Paulo Chuchu (PRTB), Reginaldo Burguês (Podemos), Roberto Palhinha (Avante), Henrique Kabeça (PSDB), Ary de Oliveira (PSDB) e Eduardo Tudo Azul (PSDB). <TL>RR