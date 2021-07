Juiz indica suspensão de licitação em S.Bernardo, mas pede dado adicional

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



21/07/2021 | 00:51



O juiz Alexandre Jorge Carneiro da Cunha Filho, da 1ª Vara da Fazenda de São Bernardo, sinalizou positivamente para paralisar a licitação do governo do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), para contratar operadora de plano de saúde aos servidores e seus dependentes, mas pediu documentação preliminar da empresa que ingressou na Justiça contra o certame.



A Caring Saúde Assistência Médica Ltda, com sede no Rio de Janeiro, contestou a concorrência, sob alegação de ter sido impedida de participar do pregão eletrônico conduzido pela Prefeitura de São Bernardo. A firma argumentou que percorreu todos os trâmites de inscrição, mas não recebeu login e senha para poder oferecer seus lances pelo contrato.



Cunha Filho escreveu que “pugna pela concessão da liminar para suspensão do processo de licitação”, com reabertura do certame, para que a Caring possa participar efetivamente da concorrência.



Porém, o magistrado solicitou que a Caring indique a pessoa jurídica que pretende contestar, retifique o valor da causa e pague as custas processuais preliminares, sob risco de extinção do processo. A empresa carioca tem prazo de 15 dias para regularizar a situação e, se cumprir a exigência, deve conseguir paralisar o procedimento licitatório.



A Caring também registrou BO (Boletim de Ocorrência) no 1º DP (Centro) com as mesmas alegações. “A ausência de habilitação da impetrante, a qual se deu por falhas da administração pública (...), acabou ocasionando graves máculas junto à licitação em referência, porquanto inibiram sua participação na contratação pública, o que não se pode admitir”, alega a empresa, na peça protocolada na Justiça.



A licitação é desdobramento do processo de extinção do Imasf (Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo), autarquia existente desde 1964 para administrar o contrato de convênio médico dos colaboradores do Paço. O Grupo NotreDame Intermédica foi o único a apresentar proposta formal, ao oferecer R$ 220,8 milhões pela carteira antes gerida pelo Imasf – com 38 mil vidas.



Questionada se eventual paralisação da licitação pode atrasar o planejamento para oferta de plano de saúde dos servidores, a Prefeitura informou que “a licitação não foi suspensa tampouco foi determinada a participação da empresa citada no certame. Na decisão, o juiz apenas pede que o autor efetue correções na petição inicial para análise do pedido”.