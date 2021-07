Terceiro round entre Atila e PT

Raphael Rocha

21/07/2021



A eleição à Prefeitura de Mauá no ano passado ficou na história como uma das mais acirradas do Grande ABC. A vitória de Marcelo Oliveira (PT) sobre o então prefeito Atila Jacomussi (SD) foi recheada de simbolismos a favor do petismo da cidade e fez crescer uma rivalidade entre o clã Jacomussi e o PT, iniciada na gestão ainda de Donisete Braga (ex-PT) – ressalte-se, foi Donisete quem acolheu Atila, ainda em 2012, depois viu o então aliado o superar nas urnas, quatro anos mais tarde. Para gente de dentro do governo petista, o pleito do ano que vem é a chance de mais um episódio neste enredo político. Atila se estrutura para ser candidato a deputado estadual. O governo desenha o projeto do secretário de Planejamento, Rômulo Fernandes (PT), à Assembleia Legislativa. Atila confidenciou a algumas pessoas próximas que se a administração petista pesar realmente a favor da campanha de Rômulo, não descarta vir a deputado federal, onde o terreno é menos arenoso para ele.

Em busca da paz

O PT de São Bernardo decidiu buscar a paz dentro da bancada do partido na Câmara depois de mais um episódio de divisão. Antes do fim do semestre, na última sessão do semestre, o vereador Joilson Santos (PT) optou por votar a favor da extinção do Imasf (Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo), discordando do bloco petista na casa, que foi contrário. Houve crítica e pressão para punição a Joilson, mas a direção da legenda optou pelo diálogo para reconstrução de pontes.

Guerra fria

Joilson chegou a dizer que se sentia perseguido pelo PT de São Bernardo e, embora nunca tenha dito que iria se desfiliar da legenda, sua saída era alvo de comentários constantes dentro da sigla – ainda mais depois que seu padrinho político, o ex-vereador Tião Mateus, abandonou o partido para trabalhar com o deputado federal Alex Manente (Cidadania).



Reunião

Por falar no PT de São Bernardo, o presidente do partido na cidade, Cleiton Coutinho, recebeu ontem o presidente da Caasp (Caixa de Assistência dos Advogados do Estado de São Paulo), órgão ligado à OAB paulista, Luís Ricardo Davanzo, que já presidiu a subsecção da OAB no município. Conversaram sobre o processo eleitoral na ordem e a campanha à reeleição do presidente da OAB-SP, Caio Augusto Silva dos Santos. O advogado Miguel Ferrazoni acompanhou o diálogo.



Contas aprovadas

O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), teve as contas de 2019 aprovadas pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado). O parecer foi lido pelo auditor substituto de conselheiro Valdenir Antonio Polizeli e aprovado pelos demais conselheiros. Houve, porém, recomendações proferidas pelos conselheiros.



Emenda – 1

O deputado estadual Douglas Garcia (PTB) esteve no Grande ABC ontem para confirmar envio de emendas a dois projetos diferentes. Em Santo André, o petebista destinou R$ 250 mil para ampliação do centro de formação esportiva, que envolve ensino das modalidades basquete, tênis de mesa, karatê, natação, vôlei e handebol. O Complexo Esportivo Pedro Dell’Antonia e o Ginásio Noêmia Assumpção acolherão a iniciativa. “Vim da favela e sei o quanto o esporte pode transformar a vida de uma criança”, considerou Douglas.



Emenda – 2

O parlamentar, que é um dos principais aliados do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) no Estado, também foi para a Santa Casa de Misericórdia em São Bernardo, que recebeu R$ 100 mil de emenda de seu mandato para revitalização. “É uma das maiores estruturas de santa casa que eu já vi.”