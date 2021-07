Grêmio perde a primeira com Felipão e é eliminado pela LDU na Copa Sul-Americana

20/07/2021 | 21:31



A primeira derrota de Luiz Felipe Scolari em seu retorno ao Grêmio foi amarga. Na noite desta terça-feira, perdeu para a LDU-EQU, por 2 a 1, de virada, na Arena do Grêmio, e caiu nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. A competição era um quase um consolo ao time gaúcho, depois da queda precoce na Copa Libertadores.

O Grêmio tinha a vantagem do empate depois de ter vencido a partida de ida, por 1 a 0, mas não contava com uma noite inspirada de Alcívar, autor de dois gols. Embora o saldo acumulado tenha sido igual de dois gols, o time equatoriano levou a vaga pelo número de gols fora: 2 a 1. Agora, o time gaúcho se concentra no Brasileirão, onde está na zona de rebaixamento.

A expectativa da LDU começar o jogo em cima se concretizou, mas o Grêmio soube neutralizar as jogadas do adversário e aos poucos foi equilibrando as ações. Até que, aos 22 minutos, Alisson cruzou e Diego Souza subiu para, de cabeça, encerrar um jejum de sete partidas sem marcar.

O gol desestabilizou a LDU, que demorou para voltar para o jogo. Mas, quando isso aconteceu, saiu o empate. Pouco depois de parar em Gabriel Chapecó, Alcívar apareceu no meio da área para completar cruzamento, aos 43 minutos.

No começo do segundo tempo, Léo Pereira perdeu uma grande chance aos três minutos. E o castigo para o Grêmio veio na sequência, quando o VAR viu pênalti de Fernando Henrique em Jhojan Julio. De novo ele, Alcívar, cobrou bem e marcou o gol que ia garantindo a classificação a LDU.

Precisando do empate para se classificar, o Grêmio esboçou uma pressão, mas não conseguia acertar o último passe. Já nos últimos minutos, ainda teve uma falta perigosa na entrada da área. Jean Pyerre acertou a barreira.

FICHA TÉCNICA:

GRÊMIO 1 X 2 LDU-EQU

GRÊMIO - Gabriel Chapecó; Vanderson, Pedro Geromel, Kannemann (Ruan) e Bruno Cortez (Diogo Barbosa); Fernando Henrique (Léo Chú), Victor Bobsin e Jean Pyerre; Léo Pereira (Pinares), Alisson (Guilherme Azevedo) e Diego Souza. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

LDU - Gabbarini; Perlaza, Guerra, Luis Caicedo e Ayala; Piovi, Alcívar, Zunino (Quinteros), Mercado (Villaruel) e Jhojan Julio (Cruz); Amarilla. Técnico: Pablo Marini.

GOLS - Diego Souza, aos 22, e Alcívar, aos 43 minutos do primeiro tempo. Alcívar, aos 9 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Léo Pereira e Kannemann (Grêmio); Zunino (LDU).

ÁRBITRO - José Argote (VEN).

RENDA E PÚBLICO - Jogo sem torcida.

LOCAL - Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS).