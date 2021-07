Obituário - 21 de julho de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



21/07/2021 | 07:00



Elda Celina Urbano Gado

(São Carlos, São Paulo, 12-1-1936 – Santo André, 2-7-2021)



Durante um ano, professora Elda lecionou numa escola rural e isolada na cidade de Torrinha, em São Paulo, quando escolhe cadeira efetiva em Santo André, onde viveria a maior parte da sua vida. Ao se estabelecer em Santo André, conseguiu trazer as irmãs e mãe.

Adorava lecionar nos primeiros anos do ensino fundamental I, e se dedicava muito aos alunos, se necessário oferecendo reforço escolar em casa. Também se esmerou nos trabalhos voluntários na igreja Matriz, tendo sido catequista por dezenas de anos, e com seu marido João, participou dos encontros de casais e encontros de jovens da comunidade católica.

Ao se aposentar, depois de 31 anos no magistério, fez de seu hobby a pintura em telas e natação.

Professora Elda era filha de Sebastião Rodrigues Urbano e Palmyra Rossi, e viúva do economista e contador João Gado, falecido em 6 de junho do mês passado. Parte aos 85 anos, deixando os filhos Rogério Luiz e Mirian Beatriz, e quatro netos. Está sepultada no Cemitério Cristo Redentor, em Vila Pires.

Colaboração: Rogério Gado



SANTO ANDRÉ

Leonor Chappina Santoro, 93. Natural de Areiópolis (São Paulo). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 17. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Maria Albertina dos Santos, 88. Natural de Itabaiana (Sergipe). Residia em Santo André. Dia 16, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Rosa Lacerda Sianga, 84. Natural de Pompéia (São Paulo). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 17. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Albertina Rose da Silva, 83. Natural de Condomínio Maracanã, em Santo André. Pensionista. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Guida Maria Jesus Tibúrcio Goulart, 83. Natural de Paraguaçu (Minas Gerais). Residia em Santo André. Dia 17, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Paraguaçu (Minas Gerais).

Nilza Perin, 80. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ludovico Bechara, 79. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 17. Vale dos Pinheirais.

Evací Paula dos Santos, 77. Natural de Cachoeira de Pajeú (Minas Gerais). Residia no bairro Tamanduateí, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Celsinio Gonçalves da Silva, 75. Natural de Baixo Gandu (Espírito Santo). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Armando José Aguiar Duarte dos Santos, 66. Natural de Portugal. Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 17. Memorial Jardim Santo André.

Durvalina Gonçalves Bignardi, 66. Natural de Santo André. Residia na Vila Progresso, em Santo André. Dia 17. Memorial Jardim Santo André.

Paulo da Silva, 65. Natural de Santo André. Residia no Centro de Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Lúcia da Silva, 65. Natural de Nova Fátima (Paraná). Residia em Santo André. Dia 16, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Carlos Augusto Ribeiro, 62. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Bastos, em Santo André. Autônomo. Dia 17. Memorial Jardim Santo André.

Maria Silvia Ferreira, 59. Natural de Salinas (Minas Gerais). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Vendedora. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Glaucia Maria Piva, 54. Natural de Santo André. Residia na Vila Santa Terezinha, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Cleide Rocha Lisboa da Silva, 47. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Rosina, em Caieiras (São Paulo). Dia 17, em Santo André. Cemitério Municipal da Paz, em Caieiras (São Paulo).



SÃO BERNARDO

Aparecida de Oliveira Alves, 94. Natural de São Bernardo. Residia na Vila América, em São Bernardo. Dia 16. Jardim da Colina.

Hipólito Fonseca, 93. Natural de Ipanguaçu (Rio Grande do Norte). Residia no Jardim Olavo Bilac, em São Bernardo. Dia 17. Vale da Paz, em Diadema.

Arnaldo Paulo Hans Rzepian, 91. Natural do Rio das Antas (Santa Catarina). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 17, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.

Eunice Cozzolino, 87. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Lauro Gomes, em São Bernardo. Dia 15. Cemitério da Paulicéia.

Waichi Otsuki, 87. Natural do Japão. Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 17. Jardim da Colina.

Nancy de Angelis Nonato de Souza, 85. Natural de Coroados (São Paulo). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 17. Cemitério do Araçá, em São Paulo, Capital.

Antonina de Oliveira Ruffo, 82. Natural do Rio de Janeiro, Capital. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério dos Casa.

Luiz de Lima, 81. Natural do Estado do Ceará. Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 17. Vale da Paz, em Diadema.

José Olidio Serrano Sanches, 81. Natural de Catanduva (São Paulo). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 17. Cemitério da Paulicéia.

Zemira Pereira de Miranda, 80. Natural de Lupércio (São Paulo). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 16. Jardim da Colina.

José Bernardo dos Santos, 80. Natural de Barbalha (Ceará). Residia no Jardim Farina, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério dos Casa.

Rosalina Pereira da Silva, 78. Natural de Virginópolis (Minas Gerais). Residia no Alto do Industrial, em São Bernardo. Dia 16. Jardim da Colina.

Josefa Sanches Gonçales, 77. Natural de Severina (São Paulo). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério dos Casa.

Miguel Rodrigues Feitaes, 77. Natural de São Paulo, Capital. Residia em São Paulo, Capital. Dia 16, em São Bernardo. Cemitério de Vila Carmosina.



Geraldo Pio dos Santos, 77. Natural de São José do Jacuri (Minas Gerais). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 17. Memorial Jardim Santo André.

Maria Martins do Nascimento, 77. Natural de Entre Rios de Minas (Minas Gerais). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 17. Jardim da Colina.

Quirino José Rodrigues, 74. Natural de Guararema (São Paulo). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 16. Vale dos Pinheirais.

Walter Claudio Fontes, 74. Natural de Presidente Prudente (São Paulo). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 17. Jardim da Colina.

Tereza de Almeida Dias, 69. Natural de General Salgado (São Paulo). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério dos Casa.

Hanesio Rufino de Sousa, 66. Natural de Lima Campos (Maranhão). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério da Paulicéia.

Eliane Marques dos Santos, 66. Natural de Salvador (Bahia). Residia no Jardim Anchieta, em São Bernardo. Dia 17. Vale dos Pinheirais.

José Antonio do Nascimento, 65. Natural de São Sebastião (Alagoas). Residia no bairro Rio Grande, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério dos Casa.



SÃO CAETANO

Jânia Aparecida Rodrigues Duarte, 54. Natural de Apiaí (São Paulo). Residia no bairro São José, em São Caetano. Dia 17. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Jadyr Apparecida de Oliveira, 90. Natural do Estado de São Paulo. Residia no Centro de Diadema. Dia 17. Cemitério Municipal.

Rita Pereira da Silva, 88. Natural de Belém de Maria (Pernambuco). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 17. Cemitério Municipal.

José Jacinto dos Santos, 79. Natural de Boca da Mata (Alagoas). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 17. Cemitério Municipal.

José Alves, 76. Natural de Mirandópolis (São Paulo). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 17. Cemitério Municipal.

Ivete Coelho Barbosa Freitas, 61. Natural de Embu das Artes (São Paulo). Residia no bairro Eldorado. Dia 17. Memorial Parque Paulista, em Embu das Artes (São Paulo).

Leslie Martins da Silva Fernandes, 54. Natural de Cuiabá (Mato Grosso). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 17. Parque dos Girassóis, em São Paulo.

Jovita Dias de Macedo Chaves, 54. Natural de Turmalina (Minas Gerais). Residia no Parque Sete de Setembro, em Diadema. Dia 17. Vale da Paz.

Moisés Nasario da Silva, 53. Natural de Palmares (Pernambuco). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Porteiro. Dia 17. Vale da Paz.

Manoel Roberto Pereira, 51. Natural de Mirandiba (Pernambuco). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 17. Cemitério Municipal.

Maria José de Souza Vaz Silva, 46. Natural de Belo Horizonte (Minas Gerais). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 17. Cemitério Municipal.

Francisco da Rocha Morais, 45. Natural de Boa Viagem (Ceará). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Pedreiro. Dia 17, em Santo André. Vale da Paz.

Léia Araujo Neves de Sá, 44. Natural de Diadema. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Professora. Dia 17, em Santo André. Vale da Paz.

Tatiane Cristina de Medeiros, 39. Natural de Diadema. Residia no bairro Eldorado. Dia 17. Cemitério Municipal.



M A U Á

José Carlos da Paixão, 56. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Jardim Miranda D’Aviz, em Mauá. Dia 16, em Ribeirão Pires. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Iracema de Souza, 91. Natural de Elisiário (São Paulo). Residia no Jardim Caçula, em Ribeirão Pires. Dia 16. Cemitério São José.

Antonieta de Oliveira Faria, 86. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro Alto, em Ribeirão Pires. Dia 17. Cemitério São José.



RIO GRANDE DA SERRA

Alexandre dos Santos, 46. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Santa Tereza, em Rio Grande da Serra. Dia 17, em Ribeirão Pires. Cemitério São Sebastião.