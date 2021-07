Cruzeiro perde para o Remo, acumula 7º tropeço e se complica na Série B

20/07/2021 | 21:13



O Cruzeiro acumulou seu sétimo tropeço consecutivo na Série B do Campeonato Brasileiro, viu a pressão aumentar em cima do técnico Mozart e ficou ainda mais ameaçado de rebaixamento ao perder para o Remo por 1 a 0 na noite desta terça-feira, no estádio Baenão, em Belém.

Com o resultado, o Cruzeiro ficou com 11 pontos, cada vez mais perto da zona de rebaixamento. O Remo, por outro lado, engatou a terceira vitória seguida e foi aos 16, se distanciando da degola. No retrospecto, o time paraense venceu o rival pela quinta vez. Ainda teve quatro empates e apenas um triunfo do time celeste.

Pressionado no cargo, o técnico Mozart apostou em um time cascudo, com o retorno de Rafael Sóbis, para tentar dar um ponto final na sequência negativa na Série B. Por outro lado, o treinador não pôde contar com Marcelo Moreno, que não viajou por causa de um problema de saúde na família.

Em campo, a experiência dos jogadores do Cruzeiro não foi suficiente para segurar a equipe do Remo. O jogo estava equilibrado até que Rômulo saiu jogando errado e cedeu o contragolpe para o adversário. Aos 23, Thiago Ennes apareceu bem pela direita, após passe de Felipe Gedoz, e cruzou na medida para Victor Andrade, ex-Santos, que acertou um lindo voleio para superar o goleiro Fábio.

O time celeste foi presa fácil praticamente em todo o primeiro tempo e resolveu assustar o Remo aos 31 minutos em uma tentativa de Matheus Barbosa, rente à trave. A lentidão na transição de jogadas era evidente no Cruzeiro e ajudou muito o sistema de marcação do Remo, que fez o básico para ir ao intervalo na frente do placar.

No segundo tempo, o Cruzeiro mudou de atitude, foi para cima do Remo, mas comprovou que a fase não está boa. Logo de cara, Bruno José deixou Rafael Sóbis, livre, na marca do pênalti. O atacante meio que escorregou e jogou para fora. Mais tarde, Rômulo tentou um cruzamento sem muita pretensão, mas viu a bola carimbar o travessão de Vinícius.

Diferente do desempenho do Cruzeiro na etapa inicial, o Remo não ficou apenas assistindo e por pouco não ampliou. Erick Flores fez o que quis pela defesa adversária e deixou para Felipe Gedoz, que mandou próximo ao gol de Fábio. A situação do time mineiro piorou ainda mais aos 23 minutos, quando Matheus Barbosa perdeu a cabeça, após levar um chapéu, fez falta dura em Gedoz e acabou expulso.

Com um jogador a menos, o Remo apenas administrou a vantagem para confirmar mais três pontos na luta contra o rebaixamento na Série B. O time paraense ainda poderia ter feito mais se não fosse o goleiro Fábio.

FICHA TÉCNICA:

REMO 1 x 0 CRUZEIRO

REMO - Vinícius; Thiago Enner, Romércio, Kevem e Igor Fernandes (Marlon); Lucas Siqueira (Marcos Júnior), Anderson Uchoa, Felipe Gedoz, Dioguinho (Wallace) e Erick Flores (Arthur); Victor Andrade (Wellington Silva). Técnico: Felipe Conceição.

CRUZEIRO - Fábio; Norberto, Eduardo Brock, Rhodolfo e Jean; Matheus Barbosa, Rômulo (Flávio) e Marcinho (Bissoli); Bruno José (Wellington Nem), Felipe Augusto (Dudu) e Rafael Sóbis (Thiago). Técnico: Mozart.

GOL - Victor Andrade, aos 23 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Igor Fernandes e Victor Andrade (Remo); Rafael Sóbis (Cruzeiro).

CARTÃO VERMELHO - Matheus Barbosa (Cruzeiro).

ÁRBITRO - Daniel Nobre Bins (RS).

RENDA E PÚBLICO - Jogo sem torcida.

LOCAL - Estádio Baenão, em Belém (PA).