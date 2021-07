Tite pede votação urgente de aumento à atividade diferenciada

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



20/07/2021 | 17:40



O governo do prefeito de São Caetano, Tite Campanella (Cidadania), solicitou hoje levantamento do recesso parlamentar na Câmara para votação em regime de urgência do projeto de lei do Executivo que envolve a ampliação do valor de gratificação à atividade diferenciada concedida à GCM (Guarda Civil Municipal) e a agentes de trânsito da cidade. O benefício está, atualmente, fixado em R$ 158. A proposta prevê elevar o pagamento a R$ 240. A operação permite aos funcionários atuarem em seus dias de folga em troca de reforço no salário, uma espécie de bico oficial.

O presidente da casa, Pio Mielo (PSDB), confirmou já ter recebido o comunicado do Paço, e que irá convocar sessão extraordinária na sexta-feira, a partir das 9h. “Esse foi dia de assinar alguns projetos de lei importantes, que vamos mandar à Câmara para análise dos vereadores. O Legislativo está de recesso neste mês de julho, mas estamos pedindo para eles levantarem esse recesso e avaliar esses projetos, que consideramos que são muito bons para a cidade. Entre eles, um que aumenta a gratificação diferenciada da nossa GCM e agentes de trânsito”, defendeu Tite, em vídeo gravado e publicado nas redes sociais.

A proposta, se avalizada pelo Legislativo, terá vigência a partir de 2022. Tite alegou que o acréscimo irá servir para que os profissionais “tenham mais tranquilidade” para trabalhar pela cidade, ponderando, contudo, que legislação federal impede validade neste momento em meio ao estado de calamidade pública causado pela pandemia de Covid-19. “Infelizmente, não posso fazer nenhum tipo de aumento de despesa com pessoal durante o ano de 2021, por força de lei federal, aprovada no ano passado, que limita o volume de despesas. Essa (proposta de) lei, que espero que os vereadores aprovem, passa a valer a partir de 1º de janeiro de 2022, com elevação substancial no valor da hora gratificada”, assinalou o prefeito.

A GCM tem 410 guardas municipais e todos estão habilitados a realizar a atividade diferenciada. Deste efetivo, hoje, segundo a Prefeitura, 150 realizam o trabalho adicional. Já os agentes de trânsito, que também entram no esquema, são 11 agentes que a realizam o serviço. O Paço pontuou que não é possível estimar o impacto financeiro da proposta “porque os agentes recebem de acordo com plantões, que são equalizados pelo comandante da GCM e secretário da Secretaria de Mobilidade Urbana”. A iniciativa foi regulamentada no começo do gestão de Paulo Pinheiro (DEM, ex-MDB), em 2014, e teve continuidade no mandato passado, com o ex-prefeito José Auricchio Júnior (PSDB).

"Ressalta-se que o último ajuste no valor ocorreu em abril de 2014, quando a referida gratificação foi fixada em R$ 158. Assim, o valor ora proposto (R$ 240) visa recompor monetariamente a quantia, que ao longo dos anos sofreu o impacto da inflação, ficando defasada", destaca o Paço, em trecho do projeto.

A matéria teria sido adiantada, de acordo com informações extraoficiais, mesmo diante do cenário de que não tem validade imediata, com vistas a assegurar implementação da medida no começo do ano que vem, uma vez que, na hipótese de convocação de nova eleição em São Caetano, legislação eleitoral pode vedar a concessão de mudança nestes termos na gratificação a categorias de funcionários públicos.