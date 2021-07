MC Livinho é apresentado como reforço do São Caetano

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



20/07/2021 | 17:18



O São Caetano apresentou na tarde desta terça-feira o atacante Oliver Decesary Santos, 26 anos, reforço para a Copa Paulista. Se pelo nome de batismo ele passa despercebido, apesar de ser como ele quer ser chamado nessa condição de jogador, nacionalmente ele é conhecido por MC Livinho, cantor de funk com milhões de fãs pelo País, em números comprovados tanto pelas redes sociais quanto plataformas de vídeo e música. Apesar de a contratação do artista ter também um lado comercial, invariavelmente ligado à exposição da marca e ações de marketing, passa também pelo sonho dele em poder jogar futebol profissionalmente.

Uma das salas de aquecimento do Estádio Anacleto Campanella foi adaptada para receber toda a imprensa que queria acompanhar a apresentação de Livinho, que esteve acompanhado dos presidentes Nairo Ferreira de Souza e Manoel Sabino Neto. "Quero agradecer por esta oportunidade de vestir essa camisa, representar essa nação. Vou me dedicar tanto dentro quanto fora de campo. Tenho sonhos e objetivos como atleta a realizar e pretendo trabalhar para isso. Vou vestir essa camisa para trazer bons resultados", declarou Oliver, o Livinho. "Não estou largando minha carreira mas, sim, conciliando os dois. Vou procurar me dedicar mais ao futebol, o que não me ausenta da música. Tenho lançamento nessas semanas, videoclipe, só não tenho show por causa da pandemia", esclareceu.

Finalizada a apresentação, o atacante partiu para o campo, onde fez fotos e vídeos chutando a gol, controlando a bola e mostrando sua habilidade.

Em 2020, Livinho chegou a acertar para jogar no Audax, de Osasco. Porém, na oportunidade, acabou recuando da ideia em razão de compromissos musicais. "Não deu certo justamente pela agenda de shows, que estava muito forte. Se largasse a carreira para me dedicar ao futebol, estaria me colocando em alguns problemas, porque tinha contratos que se não fossem cumpridos trariam processos. E seria uma falta de respeito com os fãs. Então não dei continuidade. Este ano vim para colocar em prática e realizar meu sonho. Tenho compromissos marcados de música, mas dá para conciliar, então esta temporada vai dar para jogar", concluiu.