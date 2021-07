TRE-SP cassa diploma de prefeito de Clóvis Volpi, em Ribeirão

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



20/07/2021



Atualizada às 17h09



O TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo) aceitou pedido para cassar o diploma do prefeito de Ribeirão Pires, Clóvis Volpi (PL), feito pelo ex-prefeito Adler Kiko Teixeira (PSDB) e o ex-prefeiturável Felipe Magalhães (PT). O julgamento aconteceu na tarde desta terça-feira (20).

O argumento foi o de que Volpi teve rejeitadas as contas de 2012, último ano de seu segundo mandato à frente da Prefeitura. Assim, estaria inelegível com base na Lei da Ficha Limpa e não poderia concorrer no ano passado.

Foram seis votos a zero contra Volpi, em ação que traz instabilidade política para o município. Enquanto aliados do prefeito asseguram que ele pode recorrer na cadeira, os advogados dos adversários citam que o político terá de deixar o posto. Como o caso envolve a chapa - seu vice é o Amigão D''''Orto (PSB) -, quem pode assumir o Executivo é Guto Volpi (PL), filho do prefeito e atual presidente da Câmara.

O relator do processo no TRE-SP, desembargador Paulo Galizia, sustentou que Volpi concorreu à Prefeitura de Ribeirão, no dia 15 de novembro, com as contas rejeitadas, sendo que o parecer do TCE (Tribunal de Contas do Estado) apontou para itens que tirariam a elegibilidade do político. Galizia lembrou do vaivém sobre a contabilidade dentro da Câmara, o que ele classificou como “manobra”.

O TCE reprovou as contas de 2012 de Volpi pelo aumento do deficit orçamentário da administração à ocasião - de R$ 29,1 milhões, deságio de 11,95% da previsão original -, e pelo acréscimo de despesa com pessoal seis meses antes do término do mandato. O trânsito em julgado na corte de contas aconteceu em janeiro de 2017, com a rejeição dos recursos da defesa do político.

O processo, então, foi encaminhado à Câmara de Vereadores, que dá a última palavra a respeito do balanço financeiro dos prefeitos. Em maio de 2017, com Kiko como prefeito, a casa decidiu manter o parecer negativo às contas, em votação apertada por nove votos a oito – decisão que tiraria Volpi das urnas. O então ex-prefeito ingressou com representação junto ao Legislativo alegando ausência de amplo direito à defesa. A própria Câmara considerou os argumentos de Volpi, anulou a primeira votação, refez o trâmite e, na segunda análise, aprovou as contas do político.

A situação ganhou contornos diferentes em outubro de 2020, quando a PGJ (Procuradoria-Geral de Justiça), órgão máximo do Ministério Público paulista, viu o TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) julgar procedente Adin (Ação Direta de Inconstitucionalidade) que anulava a aprovação das contas de Volpi pelos vereadores. Para a PGJ, todo o caminho percorrido pelo Legislativo para reverter a condenação foi considerado irregular.

A decisão do TJ-SP foi publicada semanas antes da eleição. Kiko até tentou impugnar o adversário, mas Volpi já havia recebido a maioria dos votos no pleito de 15 de novembro. O tucano, então, ingressou com medida para cassação da expedição de diploma. Nas instâncias inferiores, foi derrotado – Volpi tomou posse no dia 1º de janeiro. Mas a ação tramitou, assim como o pedido de Magalhães (o petista morreu em abril, vítima de infarto). Os advogados Leandro Petrin e Carlos Callado assinaram a peça de Kiko. Os advogados Jemima Moura e Fabio Mariano, a de Magalhães.

Volpi avisou que vai recorrer da decisão. “A verdade é a seguinte. Perdemos, vamos protocolar os embargos. Se não forem aceitos, vamos recorrer a Brasília (Tribunal Superior Eleitoral).”



"Quero acalmá-los. Meu antecessor, nosso adversário, entrou na Justiça diversas vezes. Fomos ganhando uma, ganhando outra. Eles recorreram ao Tribunal Regional Eleitoral. O relator deu provimento à ação do meu antecessor para cassar a diplomação de meu diploma.

Leva entre um mês meio a dois meses para ser julgado o pedido de embargos que vamos fazer. E o TSE decidirá a veracidade desta discussão", adicionou Volpi.



"Estamos em situação constrangedora. Quem não fica quando perde uma ação? Mas estamos otimistas. É um processo que se definirá em Brasília. Achamos que esses recursos durarão mais de um ano (para serem julgados em definitivo). E, durante este tempo, seguiremos na cadeira de forma justa, séria, honesta, recuperando a cidade, trazendo investimentos. A Justiça haverá de estabelecer a cidade. Tenho certeza, fé e confiança que vamos reverter. Já derrotamos (os nossos adversários) nas urnas e na Justiça. Cidade precisa de alguém que a governe com mão firme, que volte a crescer", finalizou.