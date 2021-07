Na UTI, pai de Virginia Fonseca recebe apoio da mãe de Zé Felipe: Estará entre nós

20/07/2021 | 16:10



Após revelar que o pai, Mario Serrão, estava na UTI, por conta de uma pneumonia aguda, Virginia Fonseca usou as redes sociais na última segunda-feira, dia 19, para compartilhar alguns cliques com ele no hospital.

Que beijo mais gostoso, eu te amo muito, pai!, escreveu na legenda.

Nos comentários, a mãe de Zé Felipe, com quem Virginia tem uma filha, apoiou a nora:

Já, já ele estará entre nós!, escreveu Poliana Rocha.

A influenciadora digital ainda se divertiu ao mostrar nos Stories o pai reclamando da comida para o médico:

- Desculpe ser franco, eles não sabem fazer comida, pronto, disse Mario.

Ficamos na torcida para que ele se recupere logo!