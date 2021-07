Anitta decide reavaliar carreira de empresária: Fiquei cansada por muitos anos

20/07/2021 | 15:10



Cantora, empresária, empreendedora, compositora, atriz, apresentadora... Ufa! Anitta é uma mulher multifacetada e conciliar todas essa tarefas não deve ser nada fácil. Pensando nisso, a musa - que está passando uma temporada nos Estados Unidos para investir na carreira internacional - desabafou sobre o stress de gerenciar sua própria carreira no podcast Spout.

Fui minha própria empresária por muitos anos e cuidava de tudo, queria estar sempre no topo, dar a alma. Dois anos atrás eu decidi descentralizar e não tomar conta de tantas coisas. Fico com a parte criativa. Não tenho tanta ideia de como as coisas vêm. O que sei é de criação, dos vídeos... Estou prestando atenção nisso. Agora tento me estressar menos. Fiquei cansada por muitos anos. Agora tento curtir mais a vida. Foi muito estressante. Eu dava cem por cento de mim o tempo todo, cuidava de tudo: dos contratos, das ideias. Meu Deus, de todas as coisas! Foi cansativo. Foi bom porque sou perfeccionista e tinha o controle das coisas, disse.

Ao que parece, toda a correria de cuidar da rotina artística a impedia de ter uma vida pessoal. E isso a deixava constantemente frustrada e preocupada:

Eu não tinha tempo para mim. Essa é a verdade. Eu não tinha tempo para aproveitar tudo o que eu tinha alcançado nem para curtir a vida. Então pensei: Ok. Estou pronta para isso. Preciso escolher o que quero fazer. Era o tempo todo ao telefone, não tinha tempo para sair... Era só negócios, negócios, negócios, o dia inteiro. Meu Deus. Estava sempre frustrada e preocupada. A vida com amigos, família e a afetiva estão melhores.

Já sobre os haters, ela revelou que costumava ler os comentários negativos, mas, hoje em dia, isso já não faz parte de seu cronograma.

Teve uma vez que foi engraçado. Eu estava falando de uma pessoa com quem transei e descobriram quem era. Não me lembro, não estou nem aí. Mas algumas meninas começaram a dizer: Ah, essa garota tinha que manter o respeito. Aí fui ver fotos dos namorados delas. Eu realmente pesquiso, sou detetive. Aí fui lá na rede social do namorado e vi mensagens de flertes. Eu sei que as pessoas não estão falando de você, elas estão falando delas mesmas. E pensei: Quer saber? Isso não importa mesmo. Elas estão vivendo essa vida delas e falando para você como tem que agir. O que importa é que estou feliz, fazendo pessoas felizes. Essa é a minha mentalidade hoje em dia. Não ligo para nada.