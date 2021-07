Rodoanel tem interdição total na alça da SPA 0086

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



20/07/2021 | 14:58



A Concessionária SPMAR realizará na terça-feira (20), interdição total na alça de retorno do km 04, da SPA 0086, na trecho Leste do Rodoanel Mario Covas (SP021), para manutenção de pavimento. A SPA 086 é um trecho de 4,3 quilômetros, sob gestão da concessionária, que interliga ao Trecho Leste do Rodoanel com a Avenida Papa João XXIII, em Mauá.

No período da intervenção haverá um bloqueio total somente na alça, permanecendo as pistas liberadas para o tráfego regular. A ação ocorrerá até às 17h00 e conta com apoio da ARTESP, da CET e da Policia Militar Rodoviária.