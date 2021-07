Claudia Rodrigues recebe alta médica

20/07/2021 | 14:10



Como você viu, Claudia Rodrigues teria sido internada e o quadro de saúde da atriz era extremamente delicado, já que muitas complicações poderiam fazer com que ela sofresse graves efeitos colaterais, podendo chegar até mesmo ao óbito.

Felizmente, a equipe médica de Claudia encontrou uma saída para deixar a humorista estável e mais confortável, e agora nesta terça-feira, dia 20, a artista recebeu alta médica.

A equipe das redes sociais de Claudia Rodrigues compartilhou um vídeo da atriz super bem humorada dizendo que ela está bem e que está se esforçando para ficar recuperada das sequelas da esclerose múltipla.

Hoje eu só quero agradecer Obrigada a todas as orações de vocês, podem ter certeza que a energia que me mandam chega até mim! Meu carinho especial a toda minha equipe: James, Jean, Rosângela, Dulce, Gabriel e Matheus que cuidam de mim junto a minha empresária Adriane Bonato com tanto amor nessa luta! Vou pra casa agora e treinar muitoooooo porque eu não desisto!