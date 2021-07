Auxílio emergencial diminuiu porque não há mais como se endividar, diz Bolsonaro

20/07/2021 | 13:10



O presidente Jair Bolsonaro se defendeu mais uma vez das críticas pela redução do valor do auxílio emergencial de R$ 600 para R$ 250 em 2021. "Diminuiu porque não tem mais como se endividar", justificou na manhã desta terça-feira (20), em conversa com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada.

Ele também voltou a dizer que o Bolsa Família receberá reajuste de pelo menos 50% até novembro. Em seguida, disparou contra seu principal antagonista nas pesquisas eleitorais, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). "O pessoal já esqueceu tudo o que o Lula e a Dilma fizeram contra o Brasil? O Haddad ficou 12 anos no Ministério da Educação e só fez besteira". disparou.

Os levantamentos de institutos de pesquisa têm revelado desgaste da popularidade de Bolsonaro perante o eleitorado. O presidente também criticou o posicionamento de Lula em relação às manifestações populares em Cuba, onde, segundo Bolsonaro, "tem jovens morrendo pela liberdade". "Aqui no Brasil tem jovens loucos para perder a liberdade", disse.