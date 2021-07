Ana Maria Braga é cobrada por dívida de 20 mil reais de imóvel que já foi vendido

20/07/2021 | 13:10



Ana Maria Braga foi cobrada por uma dívida de uma residência que já foi vendida. A apresentadora recebeu um processo da Prefeitura de São Paulo referente à uma dívida de 20 mil reais de IPTU de um imóvel que foi vendido em 2017.

A residência fica localizada no Jardim Europa, bairro nobre de São Paulo. Procurada, a assessoria de imprensa de Ana Maria Braga explicou que a dívida é do novo proprietário do local:

O imóvel foi vendido em 2017, o novo proprietário não fez ainda a escritura definitiva do imóvel. A dívida é do novo proprietário.

Dessa forma, a apresentadora do Mais Você não é responsável por essa dívida.