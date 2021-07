Pessoas mais velha e jovem a ir ao espaço acompanham Jeff Bezos em voo da Blue Origin

Redação

Do Rota de Férias



20/07/2021 | 20:13



Na manhã desta terça-feira (20/7), Jeff Bezos, homem mais rico do mundo e fundador da Amazon, participou do primeiro voo civil sem piloto ao espaço. A viagem, que durou 10 minutos, foi realizada a bordo da cápsula New Sheperd, que pertence à Blue Origin, uma das empresas do bilionário, e contou com a presença de passageiros ilustres.

Divulgação – Blue Origin Wally Funk e Oliver Daemen

Quem viajou no foguete da Blue Origin

Graças ao sistema de voo autônomo, nenhum astronauta ou funcionário da Blue Origin precisou embarcar no foguete. Bezos viajou ao lado de seu irmão, Mark Bezos, e com Wally Funk, piloto de 82 anos. Apesar de ter feito carreira na área e participado de treinamentos para astronautas, a profissional não tinha realizado o sonho de ir ao espaço. Graças à viagem organizada pelo fundador da Amazon, ela se tornou a pessoa mais velha a fazer isso.

O holandês Oliver Daemen, de 18 anos, também estava presente na aventura. Ele se tornou a pessoa mais jovem a conhecer o espaço e a primeira a pagar por uma viagem desse tipo.

Vale a pena destacar que a vaga ocupada por Daemen tinha sido vendida em um leilão por US$ 28 milhões. Entretanto, o primeiro comprador desistiu de fazer a viagem espacial da Blue Origin. Com isso, o pai do jovem, Joes Daemen, presidente-executivo e fundador da Somerset Capital Partners, decidiu comprar o “ingresso” (por um valor não divulgado) e presentear seu filho.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jeff Bezos (@jeffbezos)

Detalhes da viagem espacial

A viagem espacial da Blue Origin tripulada por Jeff Bezos, Mark Bezos, Wally Funk e Oliver Daemen foi realizada em 20 de julho para celebrar a chegada do homem à lua, que ocorreu há 52 anos.

A New Shepard foi lançada da base Launch Site One, situada em um deserto a oeste do Texas, às 10h12 (horário de Brasília). A viagem espacial durou apenas 10 minutos e, 10h22, a cápsula já havia pousado.

Jeff Bezos e companhia atingiram 100 km de altura. A marca da Blue Origin é superior à da Virgin Galactic, que levou Richard Branson a 89 km de altura no último dia 11.