Organização da Olimpíada de Tóquio-2020 registra 71 casos do novo coronavírus

20/07/2021 | 12:31



Os organizadores da Olimpíada de Tóquio-2020 revelaram nesta terça-feira que 71 pessoas tiveram resultado positivo no teste para o novo coronavírus. O total inclui 31 pessoas que foram ao Japão para competir ou trabalhar nos Jogos, que começam nesta sexta. Um dos 13 novos casos adicionados ao total oficial inclui um "pessoal preocupado com os Jogos" - uma categoria que inclui oficiais de equipe e funcionários de esportes - em Tóquio, que não está hospedado na Vila Olímpica.

Outros casos recentemente relatados espalhados pelo Japão incluem empreiteiros dos Jogos e um voluntário, cujas identidades não foram reveladas. Os últimos casos entre atletas foram de uma ginasta americana e um jogador de vôlei de praia checo, adicionados nesta terça-feira à contagem oficial de pessoas credenciadas para as Olimpíada, que tiveram resultado positivo para covid-19 este mês. Eles estão isolados.

Os testes positivos para a ginasta dos Estados Unidos, Kara Eaker, e o membro da equipe checa, Ondrej Peru?ic, foram anunciados na segunda-feira. Eaker estava em um campo de treinamento na prefeitura de Chiba e Peru?ic ficou na Vila Olímpica na Baía de Tóquio.

Ambos entraram em quarentena por 14 dias, segundo os organizadores. Esse período inclui todos os três jogos agendados para Peru?ic com o parceiro David Schweiner. O Comitê Organizador vai acompanhar de perto todos esses casos.

Cada um novo caso que surge, novas informações são repassadas para as delegações e seus atletas no sentido de seguir os protocolos de segurança. O alemão Thomas Bach, presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), repete que os Jogos terão segurança em relação à covid-19.