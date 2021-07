Diretor da Roma confirma contratação do uruguaio Matías Viña, do Palmeiras

20/07/2021 | 12:16



O diretor da Roma, Tiago Pinto, confirmou que o lateral-esquerdo Matias Viña, do Palmeiras, é o novo reforço para a próxima temporada. Na chegada ao CT do clube, em Trigoria, o português conversou com torcedores e garantiu que o negócio pelo jogador uruguaio está fechado.

Os italianos devem pagar 11 milhões de euros (aproximadamente R$ 68 milhões) ao time paulista, mais 2 milhões de euros (R$ 12 milhões) de bônus por metas. Viña chega com o aval do técnico português José Mourinho, que foi contratado também nesta temporada.

Viña chegou ao Brasil no começo do ano passado, vindo do Nacional, do Uruguai. Desde então, disputou 69 partidas com a camisa alviverde, marcando cinco gols e dando 10 assistências. O jogador esteve presente na Copa América disputada no Brasil, onde a sua seleção foi eliminada nas quartas de final da competição pela Colômbia, nos pênaltis.

No começo de julho, José Mourinho foi apresentado como novo técnico da Roma. Imediatamente após sua chegada à Itália, as mudanças no clube começaram. A emissora inglesa Sky Sports noticiou que o técnico preparava uma lista de dispensas do elenco. Nomes como Pedro, ex-Barcelona, e Justin Kluivert, holandês filho de Patrick Kluivert, saíram.

Em compensação, o treinador reforçou a equipe com Rui Patrício, ex-goleiro do Wolverhampton. Além dele, o lateral-direito Alessandro Florenzi pode retornar à equipe após seu empréstimo ao Paris Saint-Germain e o meia suíço Granit Xhaka, do Arsenal, está perto de ser oficializado pela diretoria romanista.

No Palmeiras, sem Viña, o técnico português Abel Ferreira tem Victor Luis e Esteves como possíveis substitutos para a posição. Porém, quando não pôde contar com o uruguaio, improvisou o zagueiro Renan na função. É por isso que o clube já pensa em contratar outro lateral, que tenha o mesmo peso do novo reforço da Roma.

Jorge, emprestado pelo Monaco ao Basel, da Suíça, é visto com bons olhos pelo presidente Maurício Galliotti, mas nenhum contato foi feito com o jogador. O ex-Santos e Flamengo foi submetido a uma cirurgia no joelho esquerdo em dezembro e só retornou aos treinos recentemente.