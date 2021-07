24 dias após internação por Covid-19, viúva de Chico Anysio segue na UTI: Está estável

20/07/2021 | 12:11



Como você acompanhou, Malga di Paula - a viúva do humorista Chico Anysio - está internada desde o dia 27 de junho por conta de complicações da Covid-19. Apesar de ter apresentado melhora e, inclusive, ter sido transferida para o quarto, a escritora acabou voltando para a UTI após uma piora clínica.

Já na manhã desta terça-feira, dia 20, representantes da empresária voltaram a se pronunciar a respeito de seu estado de saúde através das redes sociais. No Instagram, a equipe publicou um comunicado atualizado que afasta boatos de piora em seu quadro clínico:

Não temos muita novidade para compartilhar. Apenas que ela segue na UTI e que está estável. Quando tivermos alguma novidade consistente, vamos compartilhar com todos.

Vale lembrar que, desde o dia 14 de julho, a família de Malga di Paula deixou de autorizar a divulgação dos boletins médicos da viúva de Chico Anysio por parte do Hospital de Clínicas de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, onde a escritora está internada.