Possível gravidez de Yasmin Brunet teria sido empecilho para ela não ir às Olimpíadas

20/07/2021 | 12:11



Como você viu, Yasmin Brunet insistiu bastante para ir viajar para as Olimpíadas de Tóquio ao lado do marido, Gabriel Medina, e o colunista Erlan Bastos acabou soltando uma informação de que a bonitona poderia estar grávida.

E nesta terça-feira, dia 20, segundo fontes de Leo Dias, do Metrópoles, a possível gravidez de Yasmin teria sido o grande empecilho para que o Comitê Olímpico Brasileiro não autorizasse a ida da modelo para os Jogos Olímpicos para acompanhar o surfista.

De acordo com o colunista, essa possível gravidez teria preocupado o COB já que a viagem é de longa duração e não recomendada para mulheres gestantes. Além disso, Yasmin estaria exposta ao contato com muitas pessoas em meio à pandemia do novo coronavírus.

No final, deu que a modelo realmente não foi como parte da equipe técnica do surfista e teve que se contentar em ficar pelo Brasil, mas em momento algum afirmou de que estaria realmente grávida.