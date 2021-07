Jeff Bezos segue passos de Branson e realiza viagem espacial

Paulo Basso Jr.

Do Rota de Férias



20/07/2021 | 12:56



Após Richard Branson, dono da Virgin Galactic, fazer uma viagem espacial no último dia 11, outro bilionário, enfim, chegou ao espaço. Jeff Bezos, o homem mais rico do mundo, proprietário da Amazon, completou sua missão hoje a bordo da New Shepard, cápsula projetada por uma de suas empresas, a Blue Origin.

Divulgação – Blue Origin Viagem espacial Blue Origin Jeff Bezos

Jeff Bezos voou acompanhado de seu irmão, Mark Bezos, e das pessoas mais velha e nova a ir para o espaço na história: a piloto Wally Funk, de 82 anos, e o holandês Oliver Daemen, de 18 anos, respectivamente.

Como não havia astronautas profissionais a bordo, o feito tornou-se a primeira viagem espacial civil sem piloto em serviço (Wally estava lá apenas como passageira). Isso porque a New Shepard opera totalmente de forma autônoma.

Como foi a viagem espacial de Jeff Bezos

A viagem espacial da Blue Origin com Jeff Bezos entre os tripulantes não foi marcada em 20 de julho à toa. A data celebra a chegada do homem à lua, que ocorreu há 52 anos.

A New Shepard foi lançada da base Launch Site One, no Texas, às 10h12 (horário de Brasília), 12 minutos além do previsto. A viagem espacial durou apenas 10 minutos e, 10h22, a cápsula já havia pousado.

Confira no vídeo como foi o voo da empresa de Jeff Bezos:

Transmitido pelo site oficial da Blue Origin, o voo de Jeff Bezos completou a missão após ultrapassar a Linha de Kármán, que fica a 100 km acima do nível do mar – limite convencionado para definir o início do espaço. A marca é significativa, uma vez que Richard Branson, a bordo da VSS Unity, chegou a “apenas” 89 km de altura, nível que a Nasa (Agência Espacial Norte-Americana) indica como espacial, mas nem todos concordam.

Ambos os voos, porém não chegaram a entrar em órbita, uma vez que não tinham potência para isso.

Seguro viagem prático e eficiente – Ganhe 5% de desconto ao usar o cupom ROTADEFERIAS5 na caixa “Cupom de desconto” da Seguros Promo.

Viagem espacial se torna realidade

Com o sucesso da missão da Blue Origin, foi dado início a uma nova era do turismo, com empresas especializadas em viagens espaciais disputando possíveis passageiros com ações promocionais cada vez mais contundentes.

Além de Jeff Bezos e Richard Branson, Elon Musk, à frente da Tesla e da SpaceX, é mais um entre os bilionários que vem investindo pesado. Ele garante que, em 2023, levará o primeiro turista para a órbita da Lua a bordo de um foguete chamado Starship.