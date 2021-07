Sabrina Sato mostra bastidores do 'Ilha Record'

20/07/2021 | 11:35



Sabrina Sato usou as redes sociais nesta segunda-feira, 19, para mostrar alguns bastidores do cenário do novo reality show Ilha Record. A atração tem data de estreia para 26 de julho, a partir das 22h45.

"É nessa casa luxuosa que nossos 13 exploradores vão conviver, festejar e também tretar por 40 dias. Sejam bem vindos à Vila da 'Ilha Record'. Quem não queria passar 40 dias nesse paraíso em frente ao mar, hein?!", escreveu a apresentadora na legenda da série de fotos que postou no Instagram .

Sabrina Sato e os participantes ficarão isolados em um lugar paradisíaco em Paraty, no Rio de Janeiro. A Record TV fez um protocolo de segurança contra covid-19 para todos os envolvidos com a produção, que tem formato original da emissora.

Os 13 participantes enfrentarão desafios ao longo do reality e quem for eliminado segue em um outro ambiente da ilha, uma espécie de exílio, em que poderá acompanhar tudo o que está ocorrendo no confinamento principal.