FGV: IGP-M desacelera a 0,72% na 2ª prévia de julho, ante 1,27% na 2ª de junho

20/07/2021 | 11:20



O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) desacelerou de 1,27% na segunda prévia de junho para 0,72% na mesma prévia de julho, informou nesta terça-feira, 20, a Fundação Getulio Vargas (FGV). Na primeira prévia do mês, o índice havia registrado deflação de 0,04%. A desaceleração do IGP-M do segundo decêndio de julho foi puxada por alívio do Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA-M) de 1,26% para 0,66%. O Índice Nacional de Custos da Construção (INCC-M) também arrefeceu, de 2,75% na segunda prévia de junho para 1,32% nesta leitura. Na outra ponta, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC-M) acelerou de 0,62% no segundo decêndio de junho para 0,70% na mesma prévia de julho.