Tom Brady homenageia Gisele Bündchen: Amor da minha vida

20/07/2021 | 11:10



No dia em que Gisele Bündchen completa 41 anos de idade, Tom Brady compartilhou a foto acima para homenagear a companheira, que aparece no clique com a filha deles, Vivian.

Feliz Aniversário! Este tem sido um ano incrível e é difícil imaginar amá-la mais hoje do que há um ano, mas eu amo! Você ama nossa família como ninguém mais pode amar e todos nós a celebramos neste dia! Te amo tanto amor da minha vida!, escreveu o astro da NFL.