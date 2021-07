Prefeito de Rio Grande da Serra diz estar sendo ameaçado de morte

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



20/07/2021 | 09:47



Atualizada às 10h18

O prefeito de Rio Grande da Serra, Claudinho da Geladeira (PSDB), registrou, na manhã de ontem (19), um BO (Boletim de Ocorrência) alegando ter sofrido uma série de ameaças de morte na última semana. Segundo o chefe do Executivo, a polícia ainda não tem pistas de quem está fazendo essas ameaças e nem o que as motivaram. O político preferiu não citar qual tipo de ameaça foi feita e o caso segue em investigação.

De acordo com informações de Claudinho, após se filiar ao PSDB, na última semana, recebeu forças de sua equipe para registrar o BO. Segundo o prefeito, que mora com a mãe, atualmente, ele está ''''''''acuado'''''''' e contando com a ajuda dos GCMs (Guarda Civil Municipal) da cidade, um efetivo de pelo menos 24 profissionais. “Eu só quero trabalhar. Só eu sei os esforços que faço por essa cidade e não quero parar, mas, diante disso, perdi totalmente a minha paz”, lamenta o prefeito.

O chefe do Executivo ainda relembra a morte do ex-prefeito do município, José Carlos Arruda, o Carlão (que pertencia ao PRP), sequestrado e morto com cinco tiros em março de 1998. Em 2018, conforme reportagem publicada pelo Diário, o caso permanecia ainda sem desfecho. “A cidade já tem esse histórico e é impossível não sentir medo”, completa Claudinho.

Para os próximos dias, Claudinho garante que não vai deixar de trabalhar e contará com apoio da equipe diariamente.