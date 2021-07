Pyong Lee aparece na cama com participante do Ilha Record e Sammy Lee anuncia fim do casamento

20/07/2021 | 08:10



Parece que agora não tem volta! Sammy Lee anunciou o fim do casamento com Pyong Lee após uma nova chamada do Ilha Record, que foi ao ar na segunda-feira, dia 19, exibir o influenciador digital na cama com outra participante. No material de divulgação do reality show apresentado por Sabrina Sato, a emissora ainda fala sobre traição durante a atração.

Sammy repostou a chamada do programa e lamentou:

Vocês sabem o quanto eu tentei, o quanto errei em mentir pra mim, pra salvar esse casamento. Jesus, o que eu faço? Entrego minha vida em tuas mãos Deus, por favor, não deixa meu filho sentir a minha dor, escreveu.

E ainda completou citando o filho deles, Jake, que nasceu quando Pyong participava do BBB20 no início de 2020.

Filho, escrever isso com você no colo é doloroso demais!, disse.

Em seguida, Sammy apenas escreveu:

Sim, meu casamento chegou ao fim. Me faltam forças para digitar mais alguma coisa.

Segundo Leo Dias, Pyong foi para debaixo do edredom com Antonella, ex-BBB4. Fontes do jornalista confirmaram a traição durante o reality show e também depois das gravações. Eles teriam se encontrado em uma pousada em Paraty, enquanto Sammy estava em um hotel também na cidade.

Por enquanto, Pyong e Antonella não se pronunciaram a respeito do assunto.