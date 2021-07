Após Suíça e França, Canadá anuncia reabertura para brasileiros vacinados

Redação

Do Rota de Férias



20/07/2021 | 06:56



O avanço da vacinação contra covid-19 vem afrouxando os bloqueios de fronteiras em todo o mundo. Após Suíça e França anunciarem a reabertura, o Canadá seguiu a mesma onda e divulgou que, a partir de 7 de setembro, receberá viajantes vacinados de qualquer lugar do planeta, inclusive vindos do Brasil.

De acordo com a nova orientação, apenas visitantes totalmente imunizados há pelo menos 14 dias com vacinas aprovadas pelo governo canadense serão liberados a entrar no país sem a necessidade de fazer quarentena. Os imunizantes que fazem parte da lista são: Pfizer-Biotech, Moderna, Janssen e AstraZeneca. Por enquanto, não há informações a respeito de quem tomou a CoronaVac).

“A segurança dos canadenses sempre vem em primeiro lugar. Com o avanço da vacinação e a diminuição dos casos no país, já podemos afrouxar as regras de fronteiras de maneira segura. O processo permitirá que as autoridades monitorem a situação da covid-19 aqui e no exterior e adotem as próximas diretrizes” disse o ministro da saúde do Canadá, Patty Hadju, em coletiva à imprensa.

Regras para entrar no Canadá

Para entrar no Canadá a partir de 7 de setembro, os brasileiros e outros estrangeiros deverão adotar os seguintes procedimentos:

Estar totalmente vacinado há pelo menos 14 dias com os imunizantes Pfizer-Biotech, Moderna, Janssen e AstraZeneca .

há pelo menos 14 dias com os imunizantes . Estar assintomático.

Portar cópia impressa ou digital do comprovante da vacinação em inglês ou francês (ou tradução juramentada, junto ao documento original).

em inglês ou francês (ou tradução juramentada, junto ao documento original). Fazer um cadastro online no site ou aplicativo ArriveCAN, que exige p rova de vacinação , antes de partir para o Canadá.

, antes de partir para o Canadá. Fazer um teste RT-PCR antes da viagem e anexar o resultado negativo no sistema ArriveCAN.

antes da viagem e anexar o resultado negativo no sistema ArriveCAN. Aleatoriamente, algumas pessoas serão sorteadas para fazer um novo exame RT-PCR ao desembarcar no Canadá.

Americanos entram antes

Para os americanos, a reabertura das fronteiras no Canadá se dará antes, em 9 de agosto. Por enquanto, os Estados Unidos seguem reiterando que não adotarão o sistema de reciprocidade e não têm uma data para a liberação dos estrangeiros que seguem vetados de entrar no país sem a realização de quarentena.

Na trilha da Suíça e França

O Canadá entrou na trilha de diversos países que estão reabrindo para turistas. Recentemente, a Suíça anunciou a reabertura para brasileiros. Em seguida, foi a vez da França, onde os viajantes estrangeiros imunizados com as vacinas aprovadas pela União Europeia, vindos de qualquer parte do mundo, não precisam mais cumprir quarentena ou apresentar resultado negativo de RT-PCR para entrar no país.