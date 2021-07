Presidente do COI admite que Olimpíada causou dúvidas e 'noites sem dormir'

20/07/2021 | 04:40



O presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, fez declarações em tom de desabafo nesta terça-feira durante reunião da entidade em Tóquio, no Japão. Ele admitiu que teve problemas para dormir, em razão das mudanças causadas pela pandemia no mundo, e disse que também teve dúvidas quanto à realização da Olimpíada de Tóquio, cuja cerimônia de abertura está marcada para sexta-feira.

"Quando você olha para esta situação em retrospectiva hoje, pode parecer que foi um mar de rosas. Isto está longe de ser verdade. Nos últimos 15 meses, tivemos que tomar decisões diárias com base em situações muito incertas. Tínhamos dúvidas todos os dias. Nós deliberamos e discutimos. Houve noites sem dormir", declarou o dirigente alemão.

"Como todas as outras pessoas no mundo, não sabíamos, eu não sabia, o que o futuro nos reservaria. Alguns perguntaram por que não expressamos essas dúvidas. Alguns interpretaram isso até mesmo como um sinal de que avançamos cegamente a qualquer preço. Nossas dúvidas poderiam ter se tornado uma profecia autorrealizável. Os Jogos Olímpicos poderiam ter se despedaçado. Por isso, tínhamos que guardar essas dúvidas para nós", explicou.

Bach afirmou que não revelou publicamente suas dúvidas para não "jogar lenha na fogueira" dos medos e questionamentos sobre os Jogos. "Isso hoje eu posso admitir e dizer que também pesou sobre nós, pesou sobre mim. Imagine por um momento o que significaria se o líder do Movimento Olímpico, o COI, tivesse acrescentado às já muitas dúvidas em torno dos Jogos Olímpicos, se tivéssemos jogado lenha nesta fogueira..."

A cerimônia de abertura está marcada para as 8 horas (horário de Brasília) de sexta-feira. No entanto, as disputas esportivas já vão começar nesta terça e quarta, com jogos de softbol futebol.