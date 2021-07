Li Martins e JP Mantovani conquistam vaga na final e Prova Especial dos Casais define nova DR do Power Couple Brasil

20/07/2021 | 01:10



A última semana do Power Couple Brasil começou cheia de emoções! No programa que foi ao ar nesta segunda-feira, dia 19, os quatro casais finalistas tiveram que se enfrentar na Prova Especial dos Casais para fugirem da DR.

Nas alturas, o objetivo era atravessar um circuito e encher o balde que cada um da dupla segurava. À medida que eles enchiam, um painel era revelado com o logo do novo reality da Record TV, A Ilha. Mari e Matheus não tiveram nem chance e desistiram da missão, já que o influenciador digital está com o ombro machucado. Com agilidade e equilíbrio, Li Martins e JP Mantovani completaram a atividade em menor tempo e foram o primeiro casal a conquistar a vaga na final.

Por outro lado, as outras três duplas - Deborah Albuquerque e Bruno Salomão, Thiago Bertoldo e Geórgia Fröhlich, Mari Matarazzo e Matheus Yurley - foram direto para a berlinda. Na próxima terça-feira, dia 20, a dupla que não conquistar os votos do público será eliminado e a última DR da temporada será formada. Quem vai sair?

E quando tudo parecia estar bem, o clima pesou entre o casal fênix e os amigos Li e JP. Tudo rolou quando Deborah e Bruno ganharam um jantar durante a dinâmica e chamaram Geórgia e Thiago para acompanhá-los, deixando a ex-Rouge com ciúmes por não ter sido convidada.

- Senti que fomos jogados de escanteio. As coisas estão esquisitas, disparou JP.

- Quando eu estiver lá fora, vou assistir e ver se eles fizeram por você, tudo o que fizemos. O JP e eu viramos o foco da casa inteira por sua causa. O programa inteiro você falou que éramos sua prioridade e, de repente, mudou!, argumentou Li.

- A Li foi muito dura comigo. Ela me odeia agora, lamentou Deborah.