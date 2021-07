Aplicativo de transporte para mulheres aporta na região

Yara Ferraz



20/07/2021 | 07:05



O aplicativo de transportes Lady Driver, exclusivo para passageiras e motoristas mulheres, se prepara para iniciar operação no Grande ABC, em São Caetano. A previsão é a de que dentro de um mês a plataforma já esteja atuando na cidade com pelo menos 150 motoristas. A expectativa é passar a operar progressivamente em outros municípios da região até o fim de 2022.

Segundo a embaixadora do Lady Driver no Grande ABC Beatriz Prate, 21.730 mulheres já baixaram o aplicativo em cinco cidades da região – com exceção de Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra –, mesmo sem que as corridas sejam realizadas por aqui. Atualmente, o aplicativo opera somente na Capital e em Guarulhos.

“O Grande ABC é muito importante para a economia de todo País, e vimos que faria sentido a nossa entrada na região, já que o foco é dar independência financeira para mulheres que atuam como motoristas e também girar toda a economia”, disse.

O aplicativo dá retorno de 75% do valor da viagem para a motorista, valor maior do que os demais que, no máximo, repassam 40% aos prestadores do serviço. “No momento, estamos em busca de novas motoristas para formar a nossa base na cidade. Desde 2017, nós temos 400 cadastradas em São Caetano, mas nem todas seguem ativas, por isso estamos fazendo contato com elas. Queremos recuperar esses cadastros, mas também trazer novas mulheres”, disse Beatriz, completando que, para início da operação no município, o número deve ser de, pelo menos, 150 colaboradoras.

Como passageiros, a Lady aceita apenas mulheres e crianças de 8 a 16 anos de ambos os sexos. Homens somente podem entrar nos veículos como passageiros se estiverem acompanhados de uma mulher.

O aplicativo visa dar segurança na viagem, tanto para passageiras quanto para as motoristas, já que denúncias de assédio são recorrentes. Levantamento realizado em 2019 pelos institutos Locomotiva e Patrícia Galvão mostrou que 97% das mulheres do Brasil dizem que já sofreram assédio no transporte público, por aplicativo ou em táxis.

“Infelizmente, é um número muito grande. Então, a nossa ideia é propiciar uma viagem com tranquilidade para mulheres que estão dirigindo e para aquelas que solicitam o aplicativo”, explicou. “Eu sou mulher e sei o que é pegar qualquer transporte e estar sempre em alerta, no limite, pronta para tomar qualquer atitude, se necessário. A plataforma torna nossa vida mais fácil, e é isso o que pretendemos trazer para as mulheres da região, começando por São Caetano”, completou Beatriz.

Em São Caetano, o aplicativo vai contar também com o serviço de agendamento, pelo qual mães poderão solicitar viagens para a busca de filhos na escola, por exemplo, e depois levar a criança para outro lugar, como a natação. Também haverá parcerias com a Microlins e a Ensina Mais para cursos profissionalizantes.

Segundo ela, a previsão é a de que até o fim de 2022 o Lady Driver esteja em Santo André, São Bernardo, Diadema e Mauá. “Sabemos que as cidades são muito próximas, além de que existe uma demanda para esse serviço”, afirmou.

Para se cadastrar no aplicativo como motorista, é necessário ter CNH (Carteira Nacional de Habilitação) na categoria B, mas com a observação de exercer atividade remunerada. Interessadas podem se inscrever pelo aplicativo ou site ladydriver.com.br.