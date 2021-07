Sem proposta, trabalhadores optam por seguir com greve

Yara Ferraz



20/07/2021 | 07:32



Sem nova proposta por parte da empresa em relação ao valor da PLR (Participação nos Lucros e Resultados), os trabalhadores da metalúrgica Paranapanema, localizada em Santo André, continuam em greve. A paralisação teve início na última quinta-feira e não tem previsão de término.

Os trabalhadores se reuniram ontem, em assembleia,esperando alguma manifestação da empresa. “Havia uma expectativa, de nossa parte (sindicato) e dos trabalhadores por uma nova proposta, o que não ocorreu. Por isso, a decisão foi de continuar com o movimento”, afirmou o diretor do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá Adilson Torres, o Sapão.

A fabricante de tubos de cobre, que possui cerca de 750 colaboradores em Santo André, está com a linha de produção paralisada desde a última quinta-feira.

A empresa ofereceu pagamento do benefício no valor total de R$ 5.500 em duas parcelas, mas os trabalhadores pedem em torno de R$ 7.000. A proposta da empresa foi recusada duas vezes.

Por meio de nota, a Paranapanema tinha informado que, mesmo diante do cenário ainda instável com relação à pandemia e renegociação das dívidas com credores (processo ainda em finalização), manteve a proposta do pagamento de R$ 5.500 em duas parcelas para os colaboradores. Questionada ontem sobre a paralisação, a empresa não se posicionou.