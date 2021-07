Violência e abuso contra jovens

Do Diário do Grande ABC



Crime brutal e sem explicação. Assim é a prática dessa conduta inadmissível, pois o cenário atual em nossa Pátria nos mostra que a violência exercida contra crianças e adolescentes atingiu, neste ano, o maior índice desde 2013, segundo dados fornecidos pelo Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, que é conduzido pela ministra Damares Alves. O disque 100 registrou 95.247 denúncias de casos como esses em 2020, e o que mais preocupa é que essas situações acontecem a maioria dentro de casa, atingindo a incrível marca de 67% do número dos contatos realizados com o canal do governo federal. A violência praticada contra criança e adolescente está entre as primeiras, perdendo apenas para a violência doméstica exercida contra mulher. Vale ressaltar que esse delito no Estado de São Paulo tem a esmagadora maioria dos casos, com número de 23.870, quase o dobro do segundo lugar, Minas Gerais, que tem a marca de 12.040 denúncias.



A maior parte das queixas, no disque direitos humanos, é referente a crianças de 5 a 9 anos e os pais são principais autores das agressões, com 59% dos casos. A Sociedade Brasileira de Pediatria relata que em dez anos no País houve mais de 2.000 mortes em decorrência de violência contra crianças de até 4 anos. Também afirma que nos casos de agressão, 70% são violência física; 27%, psicológica; e 3% são configurados tortura. Diante de todo cenário em que vivemos, vale lembrar que é responsabilidade da família, do Estado e de toda a sociedade garantir a integridade física e psicológica de nossas crianças. Então devemos ficar atentos aos sinais que elas apresentam. Basicamente observar qualquer mudança de comportamento, marcas físicas, medo excessivo entre outros sinais que fogem da normalidade da criança. Devemos, sempre, acreditar no que elas dizem e procurar os órgãos responsáveis para efetuar a denúncia, que pode ser feita no conselho tutelar, pelo disque 100 ou na delegacia de proteção à criança e ao adolescente.



Vivemos fase tão delicada no nosso mundo, hoje, com tantas coisas adversas acontecendo e crimes como esse aumentando, que fica difícil até de acreditar que uma pessoa possa fazer mal a uma criança. E, mais monstruosa ainda, a conduta ser praticada por aqueles que têm o dever legal de cuidar delas, pois, como podemos analisar, a maioria esmagadora dos casos é feita pelos pais. Contudo, deve haver maior mobilização da sociedade para que esse tipo de conduta pare de acontecer e que a criança possa viver a sua infância em paz, fazendo as coisas que são esperadas dela. Que haja maior conscientização dos responsáveis em como tratá-la e também maior colaboração do Estado e da sociedade para controle e diminuição da violência e abuso contra crianças e adolescentes.



Rodolfo Donetti é policial e vereador em Santo André.



PALAVRA DO LEITOR

Em pizza

A cada dia um fato novo, nova suspeita, nova explicação para o inexplicável. Orlando Morando, prefeito de São Bernardo, tendo que explicar a licitação do Imasf (Instituto Municipal de Assistência à Saúde do Funcionalismo), o caso (Carlos Roberto) Maciel etc.. E ao que tudo indica, tudo acabará em meia muçarela, meia calabresa.

Robson Albuquerque da Costa

Santo André

Vergonhoso – 1

Se existe mais uma – de tantas vergonhas que acontecem neste País –, essa que é maior de todas, chama-se fundo partidário (Política, dia 16). Mas não adianta criticar, pois essa classe política está pouco se lixando para o povo. O que a população brasileira tem a obrigação de fazer é gravar os nomes dos deputados e senadores que aprovaram essa barbaridade, para que nas próximas eleições sejam ‘varridos’ do cenário político do Brasil. Somente dessa forma, eliminando esse tipo de ‘político’, é que poderemos fazer Nação com justiça e dignidade.

Sérgio Antônio Ambrósio

Mauá

Vergonhoso – 2

Esperamos que a frase proferida pelo presidente Bolsonaro sobre desmandos do STF (Supremo Tribunal Federal) tenha efeito também sobre o Congresso e, principalmente, sobre seus aliados que votaram a favor da elevação do fundo eleitoral para R$ 5,7 bilhões. Caso o veto presidencial não ocorra, deveremos entender a frase da seguinte forma: ‘Acabou p... nenhuma!’

Vanderlei A. Retondo

Santo André

Vergonhoso – 3

Na pauta do Congresso Nacional a instituição de voto impresso. Não tive acesso ao projeto, mas parece que será emitido comprovante de votação e para quem se votou. Ótimo para o eleitor que vende seu voto, pois disporá de prova para cobrar o preço, mas também – e aqui o perigo – não poderá dizer ao patrão que votou noutrem. O controle ficará mais fácil do que nos tempos em que moradores de uma cidade se transferiam para outra a cada dois anos (refiro-me a São Bernardo e São Caetano, quando elegiam prefeito e vereadores com dois anos de diferença entre um município e outro). Eles constavam sempre de novas seções eleitorais onde a apuração revelava maciça votação nos mesmos nomes. Assim também ocorreu em Diadema na eleição do segundo prefeito – as seções criadas com novos eleitores recém-transferidos deram a vitória ao sucessor. Tanto não bastasse, com o reforço do fundo eleitoral vamos garantir melhor financiamento das campanhas ilusionistas, enganadoras do eleitorado. Esse fundo deveria ir para o Tribunal Eleitoral disponibilizar, na internet, os dados verdadeiros identificadores de cada candidato, bem como, ao menos, as suas propostas.

Nevino Antonio Rocco

São Bernardo

Vergonhoso – 4

A melhor definição do fundo partidário, aprovado semana passada – para R$ 5,7 bilhões –, vi neste fim de semana na internet. Compartilho nesta coluna: ‘O fundo partidário é dinheiro que vão roubar de você para que você escolha quem vai roubar você daqui por diante’. E ainda tivemos de ler neste Diário (Política, dia 17) que teve deputado da região que é contrário a esse engodo, mas votou a favor desse absurdo. É rir da cara do eleitor.

Maria Aparecida Flores

Rio Grande da Serra

Inoportunas

A crise de soluços do presidente Bolsonaro mereceu atendimento médico sofisticado. E nem bem saiu do hospital já fez as declarações inoportunas de sempre. Por que ele não aproveita o momento e promove investimento adequado na área da saúde pública?

Uriel Villas Boas

Santos (SP)

Dependência

Isolar-se não faz parte da natureza humana. Costumo dizer que as redes sociais facilitaram a aproximação de pessoas distantes, mas acabaram distanciando os mais próximos. Não se iludam com as conexões de internet, o contato entre as pessoas não perdeu sua importância e a falta dele traz consequências desagradáveis que nenhum pet pode substituir. O ser humano ainda não perdeu a sua humanidade, apesar do esforço dos engenheiros sociais, que trabalham arduamente para programar novo estilo de vida que nada combina conosco. Atenção: a tecnologia entra na vida das pessoas quando as relações humanas deixam de ocupar seu lugar. Cuidado com a ‘dependência digital’!

Luizinho Fernandes

São Bernardo