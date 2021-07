Ginasta Arthur Zanetti festeja chegada a Tóquio

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



20/07/2021 | 00:49



Aos poucos, a equipe brasileira em Tóquio vai aumentando. Oito modalidades já adentraram a Vila Olímpica, com atletas da ginástica artística, tiro esportivo, skate, badminton, esgrima, vôlei de praia, natação e tênis. Esperança de medalha, o são-caetanense Arthur Zanetti festejou, enfim, estar vivendo o “clima olímpico”.



“Agora entramos no clima dos Jogos Olímpicos. Estamos chegando de um período excelente de preparação em Doha (Catar) e temos que seguir passo a passo. Na quarta-feira (amanhã), temos o treino de pódio, e agora é continuar a preparação com tranquilidade”, afirmou o ginasta. “Não quero me cobrar por nota, por resultado, mas simplesmente fazer o meu melhor e sair satisfeito”, seguiu o campeão olímpico das argolas em Londres-2012 e prata na Rio-2016, prestes a disputar sua terceira – e provavelmente última – Olimpíada.