São Caetano inova e traz MC Livinho para reforçar o time

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



20/07/2021 | 00:46



O São Caetano, do dia para a noite, voltou a todos os noticiários esportivos pelo Brasil. Não exatamente por um fato futebolístico, mas desta vez também não é por motivo adverso, como dívidas, atrasos salariais e processos trabalhistas. Pelo contrário. Amanhã, às 15h, a diretoria vai apresentar um reforço diferenciado para o elenco que se prepara para a Copa Paulista: MC Livinho, artista do funk nacional que vai tentar mostrar seu talento também com os pés com a camisa do Azulão. Sua vinda, porém, vai muito além do campo. Apenas a foto publicada no perfil oficial do clube da visita do cantor à sede já foi motivo para burburinho pelo País. Assim sendo, o presidente Manoel Sabino Neto pensa em diversas ações fora das quatro linhas.



“Mas ele vem para jogar toda a Copa Paulista, este é nosso acordo, sob pena de multa, inclusive”, adverte o mandatário azulino, que falou com exclusividade sobre algumas das possibilidades que a presença de MC Livinho pode trazer ao São Caetano.



“A gente vai acabar fazendo um marketing bom para os dois lados. Não à toa ele tem 10 milhões de seguidores (no Instagram). Faremos ações, como podcasts, questões para turbinar nossas páginas, vamos fazer e sortear camisetas com o nome do Livinho para os fãs dele. O garoto é funkeiro, mas está no meio do futebol também. Ele realmente joga bola”, continuou Manoel Sabino Neto, que ao mesmo tempo mantém discurso realista. “Entendo que marketing não ganha jogo, mas atrai os olhos dos torcedores novamente, atrai os olhares de empresários para nosso Azulão. Então, é um meio termo para que a casa fique em ordem.”



Aos 26 anos, o funkeiro já esteve envolvido com o futebol em outras oportunidades. No ano passado, foi anunciado no Audax como novo jogador. Porém, horas antes da coletiva de apresentação, ele e o empresário cancelaram o negócio. Também tentou no Oeste de Barueri, onde chegou a passar por período de testes, mas não houve acordo. Ainda assim, Livinho tem presença garantida em jogos de fim de ano entre artistas, nos quais costuma mostrar habilidade superior aos adversários. Profissionalmente, porém, terá de se adaptar às regras e rotinas. Dos novos colegas, porém, ele pode esperar mais do que passes, como pedidos de autógrafo. “ Muitos dos jogadores da base que estão fazendo parte do elenco profissional são fãs dele”, disse o presidente.



MC Livinho vai se juntar ao elenco do São Caetano, que já se prepara para a Copa Paulista, que começa em setembro. O grupo conta ainda com os dois filhos de Marcelinho Carioca: Lucas e Matheus Surcin.