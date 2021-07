Fundão vira palanque para postulantes

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



20/07/2021 | 00:17



A aprovação da turbinada no fundo eleitoral, para R$ 5,7 bilhões, por parte da Câmara Federal trouxe forte repercussão negativa para os deputados federais. E, claro, potenciais candidatos do Grande ABC ao Parlamento aproveitaram a situação para questionar a atuação dos deputados federais. Vídeos e montagens foram feitos, disparados pelas redes sociais e celulares, com críticas duras aos políticos que aprovaram a proposta. É apenas um trailer do que deve ser a concorrência por cadeiras no Congresso Nacional na região.

Rabo de olho

O grupo de vereadores governistas de Santo André que se uniu e trouxe certa dificuldade à administração andreense na Câmara anda meio ressabiado com a postura de dois vereadores integrantes do bloco: Bahia Santana (PSDB) e Carlos Ferreira (PSB). São os mais antigos parlamentares da ala, com conhecimento da máquina pública e boas relações com interlocutores do Paço.



Resposta – 1

Ex-prefeito de Mauá, Atila Jacomussi (SD) procurou a coluna para rebater as acusações que recebeu de seu sucessor, o prefeito Marcelo Oliveira (PT), sobre as condições da UPA Animal. O petista argumentou que herdou o projeto com atendimento precário, fato rebatido pelo ex-chefe do Executivo. “O projeto é referência no Brasil. Ele está incomodado com esse projeto porque as pessoas vêm visitar. Atendíamos cerca de 180 animais por dia. Hoje atendem só 25.”



Resposta – 2

“Pelas informações que recebi, ele pretende fechar a unidade e alocar a UPA Animal em outro espaço, alugado. O prédio onde está o equipamento hoje é próprio, assim como um outro, vizinho, também é da Prefeitura. Por que não junta os dois e transforma no hospital veterinário, como eu estava planejando fazer? Fica a dica para ele”, emendou Atila.



Alternativas

Se em 2018 a então candidata a deputada estadual Carla Morando (PSDB) tinha a seu favor o governo do então prefeito Adler Kiko Teixeira (PSDB) em Ribeirão Pires, agora ela, que buscará a reeleição, não terá esse filão. A estratégia tem sido firmar parceria com vereadores que não entraram de cabeça na base de sustentação do prefeito Clóvis Volpi (PL). Entre eles está Rato Teixeira (PTB), sobrinho de Kiko.



Aproximação

Depois de comunicar o PSDB de Mauá que poderia ser candidato ao Senado, o ex-prefeiturável José Roberto Lourencini esteve com o ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB), cujo futuro eleitoral está indefinido – ele pode vir candidato ao Palácio dos Bandeirantes fora do PSDB ou concorrer a senador pelo tucanato. A conversa foi acompanhada do vereador Leonardo Alves (PSDB).



Abaixo-assinado

Por falar no tucano Leonardo Alves, ele fez balanço do primeiro fim de semana de coleta de assinaturas para pressionar o governo do Estado a ajudar no custeio do Hospital de Clínicas Doutor Radamés Nardini. Foram 10,8 mil rubricas.



Visita

Os presidentes das câmaras de Santo André, Pedrinho Botaro (PSDB), e de Diadema, Josa Queiroz (PT), se encontraram, em agenda no Legislativo andreense. Ambos trocaram experiências à frente do Parlamento.