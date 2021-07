Mauá, divulgue essas imagens

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



20/07/2021 | 05:56



As imagens cinematográficas foram produzidas e preservadas pelo fotógrafo Hans Berger, colaborador da Casa de Cultura e Museu Barão de Mauá. Graças a ele, foram eternizadas:

A posse do primeiro prefeito de Mauá, Ennio Brancalion, em solenidade realizada em 1º de janeiro de 1955.

No filme aparecem os demais empossados, o vice-prefeito Elio Bernardi e vereadores, mais convidados.

Inauguração da nova capela Imaculada Conceição.

Uma inusitada partida de futebol disputada em 1962, com a goleada de 23 a 1 do Independente FC sobre os veteranos da AA Industrial.

Desfiles escolares.

Imagens do Tanque da Paulista, com as águas represadas do Rio Tamanduateí para servir a esta indústria.

Um trem chegando à estação.

Imagens da Casa Líder, antigo estabelecimento comercial.

À época, o Gipem (Grupo Independente de Pesquisadores da Memória) participou da intermediação para que os filmes fossem adquiridos, e a Universidade Metodista se prontificou a telecinar as imagens. Calculava-se: cerca de 20 horas de gravações.



TRÊS DÉCADAS DEPOIS...

Com a palavra a Prefeitura de Mauá, por seus órgãos competentes. Que fim levou aquelas gravações? Estão preservadas? Os originais mantidos? Foram exibidos?

A pandemia passará. Por que não programar sessões pela cidade com a exibição daquelas imagens tão ricas, seguidas de debate público? A memória de Mauá ganhará, e muito.

Prezado Daniel Alcarria, precisamos conferir estes 23 a 1...