São Bernardo alcança 3.000 mortes por Covid

Anderson Fattori



20/07/2021 | 04:47



São Bernardo se tornou ontem a quarta cidade do Estado a superar a barreira das 3.000 mortes em decorrência da Covid-19. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Prefeitura, foram adicionados às contas mais oito óbitos, com isso, o total desde o primeiro falecimento no município, registrado no dia 28 de março de 2020, chegou a 3.005. As outras cidades do Estado que já atingiram a marca foram a Capital (34.717 perdas), Guarulhos (4.565) e Campinas (3.968) – os números são da Fundação Seade, plataforma gerida pelo governo do Estado.

Na comparação com o tamanho da população, a situação de São Bernardo é ainda mais delicada. Com 844.483 moradores, o município do Grande ABC registra a alta taxa de 355 mortes a cada grupo de 100 mil habitantes, número bem superior aos 281 falecimentos na mesma proporção de moradores da Capital (12.325.232 habitantes), 327 de Guarulhos (1.392.121) e 326 de Campinas (1.213.792). Como forma de comparação, no Estado de São Paulo a taxa de mortes a cada grupo de 100 mil habitantes é de 295 e no Brasil, de 258.

Diferentemente das outras seis cidades do Grande ABC, que apresentam tendência de queda no número de mortes causadas pelo coronavírus, São Bernardo segue com o indicador em alta. Na última semana epidemiológica, entre os dias 18 e 24 de julho, a cidade acumulou, de acordo com dados da Prefeitura, 62 falecimentos, o que representa 47% das 132 mortes reportadas pelas sete cidades da região. Em termos populacionais, São Bernardo conta com 30,1% dos 2.807.712 habitantes do Grande ABC.

Em nota, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, disse que “os óbitos informados no boletim refletem a realidade de, pelo menos, 15 dias antes, uma vez que são computados após a investigação epidemiológica. As mortes são proporcionais à população – São Bernardo é a quarta cidade mais populosa do Estado – e os óbitos ocorridos mesmo que fora do município também entram para as estatísticas da cidade. Além disso, a taxa de letalidade da Covid está em 3,5%, uma das mais baixas da Região Metropolitana. São Bernardo é a cidade do (Grande) ABC que mais recebeu pacientes de outras cidades, incluindo outros Estados”, justificou a Prefeitura.