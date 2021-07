Brasil tem 16,22% da população com a imunização completa contra o coronavírus

19/07/2021 | 20:38



O número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a covid-19 no Brasil chegou nesta segunda-feira, 19, a 90.026.281, o equivalente a 16,22% da população total. Nas últimas 24 horas, 1.083.286 pessoas receberam a primeira aplicação da vacina, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto a secretarias de 26 Estados e Distrito Federal.

Entre os mais de 90 milhões de vacinados, 34.356.342 pessoas estão com a imunização completa, o que representa 16,22% da população. Nas últimas 24 horas, 444.090 pessoas receberam a dose de reforço e outras 67.837 receberam um imunizante de aplicação única.

Somando todas as vacinas aplicadas, o Brasil administrou 1.595.213 doses nesta segunda-feira.

Em termos proporcionais, São Paulo assumiu a liderança do ranking nacional e se tornou nesta segunda-feira o primeiro Estado a ter mais de metade da população vacinada ao menos com a primeira dose (50,73%), além de ser o que mais aplicou imunizantes em números absolutos (23,48 milhões desde o início da campanha). Já o Mato Grosso é o que tem mais habitantes com a imunização completa (29,09%).