Agatha Moreira fala sobre as gravações de Verdades Secretas 2: Uma carga dramática muito forte

19/07/2021 | 16:11



As gravações de Verdade Secretas 2 estão dando o que falar! A trama, que se passa seis anos após o término da primeira temporada, exige maturidade de Giovana - personagem de Agatha Moreira. Em entrevista à coluna da Patrícia Kogut, a atriz comentou sobre a construção da personagem para essa nova fase.

- Existe uma responsabilidade maior agora, porque a expectativa do público está muito grande. Além da mudança de visual, o laboratório que fiz foi mais para entender essa maturidade que a personagem adquiriu. Se ela tinha 17 anos de idade, agora tem 23 anos. O desafio é criar na cabeça as coisas pelas quais eu acho que ela passou até chegar aqui. O meu trabalho é criar um psicológico por trás disso.

Além disso, Agatha revelou que a primeira cena de Giovana e Angel, interpretada pela Camila Queiroz, dará pistas do que aconteceu nesse meio tempo.

- É uma cena enorme, do reencontro da minha personagem com a Angel. É uma das mais importantes do primeiro capítulo, algo que todo mundo está esperando. Ela serve um pouco para contar o que vai ser da história a partir dali. Traz um pouco da sinopse. Teve bastante texto, tensão, uma carga dramática muito forte. Mas a gente conseguiu aproveitar bem e ter uma troca legal. A Giovana tem um ódio grande, quase uma obsessão pela Angel. Ela foi a pessoa que conseguiu o que a Giovana mais queria: o amor do Alex. Tudo o que a minha personagem virou tem a ver com essa falta de amor do pai. Giovana tem certeza de que a Angel o matou e quer provar isso, contou.