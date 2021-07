Bruna Marquezine é defendida por fãs em publicação machista

19/07/2021 | 16:11



Na última semana, Bruna Marquezine viu seu nome envolvido novamente na polêmica relação que ela manteve com Neymar Jr.. Agora, no entanto, seus fãs acabaram se envolvendo no bafafá para defender o nome da atriz após alguns comentários machistas em uma publicação.

Tudo porque um jornal de Aracaju acabou comparando os ex-namorados da atriz, sendo que alguns comentários especulavam que Bruna Marquezine teria se afastado de Enzo Celulari para se reaproximar de Neymar.

Ao ver o circo pegar fogo, a artista acabou curtindo um dos comentários em que era defendida por um fã, mas não falou nada sobre o assunto. As publicações curtidas por Bruna diziam:

Quatro anos de jornalismo para chegar num jornal e vomitar machismo e misoginia. Por Deus!

Isso nunca será jornalismo. Que nojo!

