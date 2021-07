Luciano Szafir pode ter alta médica ainda esta semana

19/07/2021 | 16:11



Luciano Szafir deu o maior susto em seus fãs, amigos e familiares após testar positivo para o novo coronavírus pela segunda vez.

O ator, que está internado desde o mês passado, vem apresentando melhora no seu quadro de saúde progressivamente e, segundo Ancelmo Gois, do jornal O Globo, já tem data para sair do hospital.

De acordo com o jornalista, o pai de Sasha Meneghel está apresentando um quadro de evolução satisfatória das complicações que teve decorrente da Covid-19, e a equipe médica trabalha com a perspectiva dele ter alta ainda esta semana.