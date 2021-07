Polícia Militar recupera carro roubado com rapaz menor de idade no Parque Bristol

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



19/07/2021 | 14:37



Durante patrulhamento em São Bernardo, equipe de policiais militares do 6ºBaep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) visualizou um veículo, no modelo Chevrolet Onix, com três indivíduos. Os policiais identificaram, pelo emplacamento do carro, que o veículo tinha sido roubado no último sábado (17), e além disso, o motorista, ao avistar a equipe, tentou fuga, sentido São Paulo. No Parque Bristol, na Capital, o veículo com os três homens bateu em um carro estacionado. Com isso, a equipe conseguiu conter dois dos três inidivíduos - um maior e outro menor de idade.

No momento da prisão, os dois não falaram nada sobre a origem do veículo e foram conduzidos para o 26º DP de São Paulo.