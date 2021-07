Halsey anuncia o nascimento do primeiro filho: Gratidão

19/07/2021 | 14:10



A cantora Halsey anunciou, no dia 19 de julho, o nascimento do primeiro filho, fruto do relacionamento com o escritor e produtor Alev Aydin.

Gratidão. Para o nascimento mais raro e eufórico. Alimentado por amor. Ender Ridley Aydin. 14 de julho de 2021, escreveu ela no Instagram.

Halsey havia divulgado que estava grávida em janeiro de 2021. Na ocasião, a cantora publicou um ensaio belíssimo mostrando a barriguinha e escreveu na legenda:

Surpresa!, e um emoji de mamadeira.