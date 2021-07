Equipe do 6º Baep prende casal por tráfico de drogas em São Bernardo

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



19/07/2021 | 13:48



Durante patrulhamento pelo Jardim Laura, em São Bernardo, na noite deste domingo (18), equipe do 6º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), encontrou um veículo, do modelo Renault Sandero, ocupado por um casal que saia de uma comunidade conhecida por ser um ponto de drogas. Ao notar a presença dos policiais, segundo a equipe, o motorista ''esboçou nervosismo e inquietude'', o que motivou a abordagem. Na busca veicular, foi encontrado, no assoalho traseiro do banco do motorista, uma sacola contendo 198 porções de maconha e 100 de skunk - mais potente do que a maconha - prontos para venda.

Na residência do casal, a fim de obter os documentos pessoais da mulher, ainda os policiais encontraram mais uma sacola com 300 papelotes de cocaína, sete eppendorf com cocaína, 13 porções de maconha, 35 de skunk, 500 pedras de crack, 76 eppendorf com crack, totalizando 982 g de maconha, 393g de crack, 255g de cocaína, 136g de skunk, além de R$751,00 em espécie, um celular, dois cadernos com a contabilidade local.

O casal, e os objetos apreendidos, foram conduzidos ao 3º Distrito Policial de São Bernardo, permanecendo à disposição da Justiça.