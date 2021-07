Michel Gustavo representará Rio Grande da Serra nas Paraolimpíadas de Tóquio

Da Redação



19/07/2021 | 13:17



Michel Gustavo, de 23 anos, que vai competir na modalidade salto em distância (classe T47), será um representante de Rio Grande da Serra nos Jogos Paraolímpicos Tóquio 2020. O atleta é natural de Mauá, mas sempre morou com sua família em Rio Grande, na Vila Tsuzuki.

A história de Michel no esporte foi iniciada após um acidente que mudou completamente seu destino. Aos 12 anos, quando brincava com a bicicleta na rua de sua casa, colidiu com um caminhão em movimento, o que lhe causou traumatismo craniano e uma lesão no plexo do braço esquerdo, que o fez perder alguns movimentos no membro.

Quando estava com 16 anos, porém, seu professor de Educação Física, Fábio Mantovani, o convidou para conhecer mais sobre o atletismo, e desde então Michel decidiu embarcar de vez no esporte, tornando-se em um curto espaço de tempo um atleta que já coleciona títulos.

Ele já venceu três Open Internacional Loterias Caixa, foi finalista no mundial paralímpico em Londres 2017 e, mais recentemente, em 2020, venceu o Meeting Für Para-leicthtathetik, em Berlim, na Alemanha.

Para Michel, participar das Paraolimpíadas sempre foram um grande objetivo. “É um sonho que se realiza. São 7 anos de trabalho, esperando esse dia chegar. Estou muito feliz em representar Rio Grande da Serra em Tóquio, e em poder trazer visibilidade para o esporte, despertando ainda o interesse dos moradores para o esporte”, disse.