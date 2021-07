Ex-membro da EXO e ídolo do pop na China, Kris Wu é acusado de estupro - e marcas rompem contrato com o artista

19/07/2021 | 13:11



O ídolo chinês Kris Wu, ex-integrante da boyband EXO, foi acusado de estupro. Segundo informações do jornal The Guardian, Du Meizhu, de 19 anos de idade, deu uma entrevista sobre o assunto ao portal chinês NetEase no último domingo, dia 18.

A jovem acusou Kris Wu de estuprá-la quando ela tinha 17 anos de idade. Ela também disse que o artista fez sexo com pelo menos sete outras meninas que tinham menos de 18 anos de idade, seduzindo-as com álcool e promessas de fama:

- Isso inclui duas que ainda são menores que não querem que suas vidas sejam perturbadas, mas desejam vê-lo punido.

Ainda segundo o jornal, Du escreveu a seguinte mensagem em uma publicação do Weibo - uma plataforma chinesa que se parece com o Twitter:

Minha vida definitivamente foi arruinada. Embora eu só tenha dormido com Wu, o público há muito pensa que sou uma mercadoria danificada.

Ela ainda disse que quer justiça para outras supostas vítimas, e pediu que Kris Wu deixasse a indústria de entretenimento chinesa em 24 horas e se desculpasse publicamente. Na China, a idade legal para consentimento sexual é 14 anos de idade.

Após a repercussão do caso, diversas marcas romperam contrato com o artista: Kans, marca de produtos para a pele, a plataforma de streaming de música Yunting e a fabricante de detergentes domésticos Libai. No entanto, o cantor mantém contratos de publicidade com marcas de luxo estrangeiras.

Kris Wu, que também tem cidadania canadense, ganhou fama como membro da boyband EXO. Após deixar o grupo, em 2014, ele conquistou uma carreira de ator, modelo e cantor na China. O estúdio dele informou que iniciou uma ação contra quem fez a acusação de estupro e, nas redes sociais, ele negou as acusações e disse que não faz sexo com menores de idade:

Eu só conheci a Srta. Du uma vez na reunião de um amigo, eu não a enchi de álcool... Eu nunca forcei mulheres a fazer sexo ou me envolvi em estupro.