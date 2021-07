Após Topíssima, Record irá transmitir drama canadense When Calls The Heart

19/07/2021 | 13:11



Os telespectadores que acompanham a trama de Topíssima já podem matar a curiosidade: de acordo com o colunista Flávio Ricco, a Record já definiu um novo programa para ser exibido no horário das 21h45 quando a novela chegar ao fim: trata-se do drama canadense When Calls The Heart, cuja primeira temporada foi lançada em 2014.

A série, definida pelo colunista como recheada de valores e princípios para toda a família, e muito divertida tanto para adultos, quanto para adolescentes e crianças, é inspirada no livro de mesmo nome escrito por Janette Oke. Sucesso no exterior, principalmente nos Estados Unidos, a produção é dirigida por Michael Landon Jr.

A decisão de trazer a trama para a grade da emissora teria sido motivada em parte pelo sucesso de Gênesis, além do trabalho de preparação das próximas novelas inéditas. E, por falar nas próximas produções exclusivas da Record, When Calls The Heart já tem como sua sucessora uma série-novela desenvolvida em um formato inédito pela dramaturgia da emissora: Todas Garotas em Mim.

Dividida em várias temporadas com cerca de 13 episódios cada, a trama irá contar os bastidores da vida dos sonhos de uma influenciadora digital da cidade de Florianópolis, relacionando seus conflitos pessoais com os mesmos vividos pelas garotas da Bíblia. Cada temporada tratará de uma personalidade diferente, começando por Dalila. A trama ainda promete combinar narrativas contemporâneas e de época na produção.

A novidade só deve estrear no início de 2022, mesma época para a qual está prevista a estreia da novela Reis, também produzida pela Record. A trama foi eleita para entrar no lugar de Gênesis, e traz uma narrativa marcada por conflitos de guerra, drama e romance, e deve seguir a história de um povo que, mesmo escolhido por Deus, tenta encontrar um substituto para Ele.