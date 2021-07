Após cumprir o isolamento, filha de Samara Felippo não apresenta mais sintomas da doença

19/07/2021 | 13:10



Como você viu, Samara Felippo ficou bem indignada e também preocupada ao ver que todos os cuidados que teve com suas filhas acabaram indo diretamente para o ralo.

Tudo porque durante as férias, as meninas acabaram viajando para a casa do pai e a mais nova teria voltado contaminada com o novo coronavírus. A atriz então decidiu isolar as duas em seus quartos e agora revelou que Lara, de oito anos de idade, foi liberada do isolamento.

Samara mostrou em suas redes sociais no último domingo, dia 19, a pequena que não apresenta mais sintomas aproveitando o restante da casa e agora, finalmente, fora de seu quarto.

Boa noite! Quem está comigo hoje? Está soltinha do quartinho do isolamento! Hoje é o décimo primeiro dia da Larinha. A gente não está se agarrando, enfiando a cara uma na outra, mas estamos juntinhas, já. Alicia está entendendo. Os médicos me disseram que tudo bem liberar no décimo primeiro dia porque ela está super sem sintoma. Ficou esse tempo inteiro sem sintoma.