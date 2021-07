Rio de Janeiro quer ser polo de nômades digitais na América do Sul

Redação

A prefeitura do Rio de Janeiro (RJ) anunciou que irá investir em infraestrutura e iniciativas para transformar a Cidade Maravilhosa no primeiro polo de nômades digitais da América do Sul. Seguindo uma tendência mundial, o objetivo é permitir que pessoas de outros países possam visitar a capital fluminense por mais tempo e se tornarem “moradores temporários”.

Rio de Janeiro cria site pra nômades digitais

A Riotur, empresa de turismo do município do Rio de Janeiro, criou um site exclusivo para nômades digitais que pensam em conhecer a cidade. A página reúne informações sobre a infraestrutura de negócios do setor hoteleiro e de negócios que estão prontos para atender esse tipo de público. Até o momento, já são 56 hotéis, 14 hostels e 18 espaços de coworking cadastrados.

Os estabelecimentos vão receber um selo concedido gratuitamente pela Riotur, chamado certificado “Rio Digital Nomads”. Com ele, hotéis e hostels vão oferecer tarifas especiais para nômades digitais que aderirem a pacotes “long stay” (de longa permanência). Espaços de coworkings também estabelecerão preços diferenciadas.

Visto para nômades digitais

Para abraçar ainda mais os nômades digitais, o Rio de Janeiro solicitou ao Conselho Nacional de Imigração que o Brasil tenha o visto específico para a entrada desses estrangeiros. Noruega, Alemanha, Portugal e Emirados Árabes são alguns exemplos de países que já contam com esse tipo de autorização.

“É um orgulho anunciar a cidade do Rio como o primeiro polo de nômades digitais da América do Sul. Estamos no século 21 e o modo de viver e trabalhar vem sofrendo alterações significativas”, explicou o prefeito do Rio, Eduardo Paes. “O pedido de regulamentação da entrada desse público no país com um visto específico para esta finalidade é uma conquista”, completou.

